Η κόμπρα χτύπησε και η δουλειά έγινε για τον Παναθηναϊκό!

Ολα πήγαν καλά για τον Παναθηναϊκό. Και δέκα αλλαγές έγιναν και ξεκουράστηκαν οι βασικοί ενόψει ντέρμπι και το παιχνίδι πήρε ο Παναθηναϊκός με τον Αρη και στην επόμενη φάση του κυπέλλου πέρασε αποφεύγοντας την ενδιάμεση φάση και κάποιοι παίκτες άρπαξαν την ευκαιρία που τους έδωσε ο προπονητής και ο Ραστόντερ απέδειξε, ότι είναι σκόρερ και πολυτέλεια για τρίτη, τέταρτη λύση στον Παναθηναϊκό.

Αυτό το παιχνίδι με τον Αρη στο ΟΑΚΑ ήταν λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα και να νικήσεις τον φορμαρισμένο Αρη , και να ξεκουράσεις ολους τους βασικούς. Εγιναν όλα και αυτό είναι πολύ θετικό.

Ο Κοντούρης έπαιξε σε ρόλο Ταμπόρδα και σκόραρε σαν τον Ταμπόρδα μόλις στο 10 από ωραία πάσα του Λούζα και πλασέ μετά από προσποίηση.

Ο Ραστόντερ ηρθε το καλοκαίρι με ένα ποσό 4 εκ. ευρώ και πέρασε στα ψιλά η μεταγραφή του. Κόντρα στον Αρη πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με τακουνάκι μετά από ωραία σέντρα του Κυριακόπουλου , πανηγύρισε με τον σχηματισμό της κόμπρας διότι χτύπησε σαν κόμπρα και επειδή το κάνει αυτό συχνά τον έχουν βγάλει κόμπρα. Στον λίγο χρόνο συμμετοχής φέτος έχει ήδη 4 γκολ. Εχει δώσει μία πρόκριση με την Πάκσι στην Ευρώπη, τρεις βαθμούς με τον Αρη , ένα γκολ με την Καιράτ, που μπορεί να παίξει ρόλο στην θέση που θα τερματίσει η ομάδα στην League Phase και το τρίτο γκολ, που εδραίωσε τη νίκη με την Κηφισιά.

Ο 25χρονος επιθετικός δείχνει, γιατί πέρυσι ήταν ο πρώτος σκόρερ της πρωταθλήτριας Ελβετίας Τουν και ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει διάνα, όπως φαίνεται μέχρι τώρα.

Ο Κάτρης στην άμυνα και οι Κοντούρης σε έναν ρόλο, που δεν ξέρει καλά άρπαξαν την ευκαιρία, που τους έδωσε ο προπονητής . Ηταν καλοί και οι δύο, και ο Κοντούρης έβαλε το πρώτο γκολ. Αντίθετα δεν ήταν καλός ο Τσιριβέγια, που έχασε την μπάλα και στη συνεχεία ο Αρης έκανε το 1-1.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στο παιχνίδι, φάνηκε να το ελέγχει μέχρι το 40, αλλά από κει και πέρα και μέχρι να γίνει το 1-1 ο Αρης ήταν καλύτερος. Μετά το 1-1 ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και με τις αλλαγές, που έγιναν με τον Λιβαί να έχει κέφια και τρεις καλές στιγμές να σκοράρει. Ο Αντίνο μπήκε στο παιχνίδι και πριν το 1-1 του Αρη είχε μία μεγάλη ευκαιρία, από αυτές που λέμε , ότι δεν χάνονται σε μία φάση, που έπρεπε να δώσει την μπάλα στον Τσάπρα, για να σιγουρέψει το γκολ.

Η δουλειά έγινε και τώρα όλων το μυαλό είναι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ την Κυριακή. Το ΟΑΚΑ θα πρέπει να έχει 50.000 κόσμο.