· Ιντιάνα Πέισερς

Πλήγμα στους Πέισερς: Θλάση ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον

Άτυχος στάθηκε ξανά ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, καθώς μετά την επιστροφή του στα παρκέ υπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο.

Πλήγμα στους Πέισερς: Θλάση ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον
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Νέο πρόβλημα προέκυψε για τους Ιντιάνα Πέισερς, καθώς ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον υπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

Ο ηγέτης των Πέισερς είχε αγωνιστεί στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της ομάδας του στη σεζόν, επιστρέφοντας στη δράση έπειτα από 16 μήνες απουσίας, λόγω της ρήξης αχίλλειου τένοντα που είχε υποστεί στους τελικούς του NBA το 2025. Μάλιστα, ο ίδιος είχε παραδεχτεί πως αισθανόταν «λίγο καταπονημένος» μετά την αναμέτρηση της Δευτέρας απέναντι στο Μιλγουόκι, προτού τεθεί εκτός και συμπεριληφθεί στη λίστα τραυματισμών.

Στο ξεκίνημα της σεζόν, ο Χαλιμπέρτον είχε κατά μέσο όρο 21,8 πόντους, 9,5 ασίστ και 4,5 ριμπάουντ, με ποσοστό ευστοχίας 52% και 33 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Η νέα απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Ιντιάνα, η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του κορυφαίου δημιουργού της για το επόμενο διάστημα.

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