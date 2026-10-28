ΑΕΚ: Πρώτη φορά δέχθηκε τρία τέρματα στην Ελλάδα με Νίκολιτς – «Ανεπίτρεπτο το δεύτερο γκολ»

Η ΑΕΚ έφυγε με άδεια χέρια από την Τούμπα, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Πέρα από την απώλεια των βαθμών, η αναμέτρηση είχε και μια αρνητική στατιστική διάσταση για την «Ένωση», καθώς για πρώτη φορά επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς δέχθηκε τρία γκολ σε αγώνα εγχώριας διοργάνωσης.

Στα 45 προηγούμενα παιχνίδια της σε Super League και Κύπελλο Ελλάδας με τον Σέρβο τεχνικό στον πάγκο, κανένας αντίπαλος δεν είχε καταφέρει να παραβιάσει τρεις φορές την εστία της σε ένα ματς. Ανάλογες αμυντικές επιδόσεις είχαν καταγραφεί μόνο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ΑΕΚ, απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που πέτυχε τρία γκολ κόντρα στην ομάδα του Νίκολιτς.

Το τέλος του αήττητου σερί μετά από εννέα μήνες

Η ήττα στην Τούμπα έβαλε τέλος και σε ένα μεγάλο αήττητο σερί της ΑΕΚ στις εγχώριες διοργανώσεις, το οποίο είχε ξεκινήσει μετά τον αποκλεισμό της από τον ΟΦΗ τον περασμένο Ιανουάριο.

Στις 14 Ιανουαρίου 2026, ο «Δικέφαλος» είχε ηττηθεί με 1-0 από τους Κρητικούς στην Allwyn Arena, αποχαιρετώντας το Κύπελλο Ελλάδας στα προημιτελικά. Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να παραμείνει αήττητη στις εγχώριες αναμετρήσεις της σε κανονική διάρκεια και παράταση για περισσότερους από εννέα μήνες.

Σε αυτό το διάστημα, η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 2025/26 και ξεκίνησε δυναμικά την επόμενη αγωνιστική περίοδο, πανηγυρίζοντας παράλληλα σημαντικές νίκες σε ντέρμπι. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν το 4-0 επί του Παναθηναϊκού, το 1-0 στην έδρα του Ολυμπιακού και το 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ στα περσινά playoffs.

Οι «κιτρινόμαυροι» συμπλήρωααν 31 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα στη Super League, ισοφαρίζοντας ιστορικές επιδόσεις ομάδων της σεζόν 1977/78 και της περιόδου 1992/93. Το αποτέλεσμα στην Τούμπα έβαλε τέλος σε αυτή την περίοδο χωρίς εγχώρια ήττα.

Η μοναδική περίπτωση κατά την οποία δεν κατέκτησε τίτλο, παρά το γεγονός ότι δεν ηττήθηκε στην κανονική διάρκεια ή στην παράταση, ήταν το Super Cup του περασμένου Αυγούστου. Τότε, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τον ΟΦΗ, αλλά έχασε το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι.

Νίκολιτς: «Ανεπίτρεπτο το δεύτερο γκολ, με ενοχλεί ο τρόπος που χάσαμε»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα. Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, το οποίο ήρθε σε ένα διάστημα κατά το οποίο οι «κιτρινόμαυροι» είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ αναφέρθηκε και στην έλλειψη αποφασιστικότητας στην τελική προσπάθεια. Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Συμβαίνει για δεύτερη φορά αυτό, έχω στο μυαλό μου και τη Σαχτάρ. Παίξαμε πολύ καλύτερα από το τελικό αποτέλεσμα. Υπεραπολαμβάνουμε το παιχνίδι και ξεχνάμε λεπτομέρειες, ειδικά όταν παίζεις με δυνατούς αντιπάλους Το δεύτερο τέρμα που δεχθήκαμε, ήρθε όταν ήμασταν κυρίαρχοι σε μια αντεπίθεση. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Θα έπρεπε να τη σταματήσουμε και είναι κάτι που έχουμε συζητήσει. Είχαμε κατοχή 65%, ευκαιρίες, καλό passing game, αλλά χάσαμε με 3-1. Το καλό είναι ότι είμαστε μέσα στην πρώτη τετράδα και έχουμε ακόμα μια αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα».

Για το ότι έκανε μόνο δύο αλλαγές και για το αν περίμενε ο ΠΑΟΚ να παίξει με δύο φορ: «Στο πλαίσιο του σκάουτινγκ είχαμε μια ιδέα για το τι μπορούσε να συμβεί. Είχαμε δώσει και τις πληροφορίες στους παίκτες μας όταν είδαμε την ενδεκάδα του αντιπάλου. Ένα γκολ στην αντεπίθεση έκρινε την αναμέτρηση όταν εμείς ήμασταν κυρίαρχοι. Είχαμε προκαλέσει έναν εκνευρισμό στον αντίπαλο και εκείνη τη στιγμή δεχθήκαμε το γκολ. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο δομή και τοποθετήσεις, αλλά και η δύναμη στη μονομαχία. Και αυτά όταν είναι ντέρμπι μετράνε. Όσο για το πρώτο, αφήσαμε κάποιους παίκτες στην Αθήνα και στον πάγκο. Είχαμε μια δυσκολία με το θέμα του μπόνους γιατί ενημερωθήκαμε λίγο πριν την έναρξη της σεζόν για αυτό. Κάτι ασυνήθιστο. Έχουμε καλούς νέους παίκτες και καλή ακαδημία. Υπάρχουν παίκτες που περιμένουμε να αποδώσουν καλύτερα και στα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν δεν θα έχουμε πρόβλημα».

Για το αν υπήρχε έλλειψη αποφασιστικότητας και υπευθυνότητας στο δεύτερο μέρος, στο διάστημα της κυριαρχίας της ΑΕΚ: «Συμφωνώ. Είμαι ενοχλημένος γιατί πιθανότατα το αποτέλεσμα να μην είναι πλήγμα, αλλά με ενοχλεί ο τρόπος που χάσαμε. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Παίξαμε επιθετικά και όταν φτάναμε στην περιοχή μας έλειπε η αποφασιστικότητα για να σκοράρουμε. Στο 15' είχαμε πέντε κόρνερ αλλά δεν εκτελέστηκαν σωστά. Πρέπει να αξιοποιείς την κάθε στιγμή που έχεις για να σκοράρεις διαφορετικά κινδυνεύεις να δεχθείς μια αντεπίθεση και να δεχθείς γκολ. Η σημερινή αναμέτρηση είναι πολύ χρήσιμη και διδακτική για μας στη συνέχεια».