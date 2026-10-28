Λίσι: «Με τον ΟΦΗ δεν σκοράραμε, σήμερα βάλαμε γκολ – Έχουμε μεγάλη διάθεση»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 της ΑΕΚ στην Τούμπα, στο ντέρμπι των «δικεφάλων» για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, παίρνοντας τη νίκη που έψαχνε μετά την ήττα από τον ΟΦΗ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αλέσιο Λίσι αναφέρθηκε στην αντίδραση της ομάδας του, στην τακτική επιλογή του 4-4-2, αλλά και στην παρουσία των ποδοσφαιριστών που είχαν αγωνιστεί λιγότερο στα προηγούμενα παιχνίδια και ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα με την Ένωση.

Οι δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM TV

Για την αντίδραση του ΠΑΟΚ: «Θεωρώ ότι ακόμη και με τον ΟΦΗ η ομάδα επίσης έδειξε αντίδραση. Η διαφορά είναι ότι σήμερα σκοράραμε, ενώ στην Κρήτη όχι. Η ομάδα έχει πολύ μεγάλη διάθεση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο».

Για την επιλογή του 4-4-2: «Ήταν μία ιδέα που είχα εδώ και καιρό, αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και τώρα είμαστε κοντά σε αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος απ' όλα τα παιδιά του ρόστερ. Σήμερα χρησιμοποιήθηκαν παιδιά που είχαν καιρό να παίξουν και ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά και αυτό είναι αποτέλεσμα του πόσο προπονούμαστε μέσα στην ομάδα».