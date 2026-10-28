Νίκολιτς: «Ίσως δεν είμαστε έτοιμοι για τον κανονισμό με τους δύο νεαρούς - Ανεπίτρεπτο τέτοια γκολ»

Απογοητευμένος από την έκβαση του ντέρμπι «Δικεφάλων» εμφανίστηκε ο Σέρβος τεχνικός.

Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και στα αμυντικά λάθη που κόστισαν ακριβά. Παράλληλα, μίλησε για τον κανονισμό των δύο νεαρών παικτών, επισημαίνοντας ότι οι ομάδες ενημερώθηκαν για την εφαρμογή του λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα του ΣΠΟΡ ΦΜ TV

Για τους λόγους της ήττας από τον ΠΑΟΚ: «Είναι ένα δύσκολο και κακό αποτέλεσμα. Είναι η δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα που παίζουμε καλά και χάνουμε. Έχουμε σπαταλήσει ευκαιρίες, αλλά χάσαμε με φθηνά γκολ. Ξεκινήσαμε δυναμικά στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε κόρνερ και πάσες, αλλά δεν είχαμε την ανταγωνιστική λεπτομέρεια για να βρούμε γκολ. Αρχίσαμε πολύ καλά το δεύτερο ημίχρονο, χάσαμε ευκαιρίες, πετύχαμε ένα πολύ όμορφο γκολ και, όταν όλοι περίμεναν να κάνουμε την ανατροπή, δεχθήκαμε ακόμη ένα γκολ από αντεπίθεση. Κάτι ανεπίτρεπτο. Το είχαμε συζητήσει και στα αποδυτήρια. Παρά τις ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι».

Για την εικόνα της ΑΕΚ εντός και εκτός έδρας και τον κανονισμό με τους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές: «Ίσως δεν είμαστε έτοιμοι για τους δύο νεαρούς, αλλά πώς να είμαστε όταν λάβαμε την ενημέρωση για τον νέο κανονισμό λίγο πριν αρχίσει η σεζόν; Δεν υπάρχει διαφορά στην απόδοση εντός και εκτός έδρας. Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο φέτος. Κάποιες φορές τα αποτελέσματα δεν έρχονται, όπως απόψε. Έλειπαν κάποιες ανταγωνιστικές λεπτομέρειες. Δεχόμαστε αντεπιθέσεις, κάτι ανεπίτρεπτο».