Μπαρτζώκας για το Λιόλιος Gate: «Πάνω από όλα το μπάσκετ - Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 81-73 της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, φεύγοντας νικητής από το «Turkcell Basketball Development Center» για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σημασία του ομαδικού πνεύματος, τις 26 ασίστ και τη συμπαγή άμυνα που είχαν οι Πειραιώτες στο σημερινό παιχνίδι.

Παράλληλα, κλήθηκε να τοποθετηθεί και για τις εξελίξεις που συνταράσσουν το ελληνικό μπάσκετ με το σκάνδαλο «Λιόλιος Gate».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός στη συν. Τύπου:

«Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη εκτός έδρας. Ήταν ένα καλό παιχνίδι σε μια φανταστική ατμόσφαιρα. Και οι δύο ομάδες προσπάθησαν σκληρά και οι δύο ομάδες είχαν ελλείψεις πολλών παικτών και εμείς έπρεπε βασικά να ξεπεράσουμε τις τρεις απώλειές μας στις θέσεις των γκαρντ και φυσικά του Νίκολα Μιλουτίνοφ, του κορυφαίου ριμπάουντέρ μας. Βεβαίως το κάναμε, καθώς όπως είδατε, είχαμε 26 ασίστ, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός μας φέτος. Για εμένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θέλαμε να παίξουμε μαζί, θέλαμε να βασίσουμε το παιχνίδι μας στο ομαδικό πνεύμα και αυτό τελικά ήταν κομβικό για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον κόουτς Ντούσαν και εύχομαι καλή τύχη στην Μπεσίκτας στα επόμενα παιχνίδια».

Για το «Λιόλιος Gate»: «Το μπάσκετ είναι πάνω από όλα. Πρώτα από όλα δεν είναι κάτι που μπορούμε να σχολιάσουμε γιατί όλα αυτή τη στιγμή κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Αυτοί είναι που θα αποφασίσουν τι θα γίνει, ποιος είναι ένοχος και ποιος όχι. Η δουλειά μας πάντα είναι το μπάσκετ και αυτό είναι που πιστεύω. Πιστεύω ότι είμαστε ευλογημένοι που δουλεύουμε στο σπορ που αγαπάμε. Καθένας από εμάς στον Ολυμπιακό, αλλά και σε κάθε κλαμπ, κάθε προπονητής και κάθε παίκτης πρέπει να απολαμβάνουμε την καριέρα μας στο μπάσκετ γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη. Ίσως κρατά 8,9, 10 χρόνια και πιθανότατα είναι το καλύτερο μέρος της ζωής μας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα να μας αφαιρέσει αυτό το συναίσθημα. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να ανταγωνιστούμε στο υψηλότατο επίπεδο και αυτό είναι το μοναδικό που μπορώ να σχολιάσω τώρα. Αλλά ας δούμε την ερχόμενη χρονική περίοδο τι θα αποφασίσουν τα δικαστήρια για το θέμα».

Σχετικά με την εμπειρία που έδειξε ο Ολυμπιακός στο φινάλε και το πώς διαχειρίστηκε την απουσία του Μιλουτίνοφ: «Αρχικά, έχουμε πέντε παίκτες στη θέση των ψηλών. Τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Ταϊρίκ Τζόουνς, τον Ντόντα Χολ, τον Μπράιαντ Ντάνστον, που είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης EuroLeague και τον Αντώνη Καραγιαννίδη, οπότε ακόμη και αν μας λείπει ένας, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αντιθέτως, στις θέσεις των γκαρντ μας λείπουν τρεις παίκτες και φυσικά ο Τζον Κόντσαρ που ήρθε χθες. Αυτό που ελπίζουμε, είναι ότι όταν είμαστε όλοι μαζί θα έχουμε βαθύ ρόστερ, το οποίο χρειάζεται κάθε ομάδα πλέον στην EuroLeague. Το πρόγραμμα είναι τόσο μεγάλο, οπότε χρειάζεσαι πολλούς παίκτες. Δεν μπορείς να περάσεις μια σεζόν με rotation 6-7 παικτών. Χρειάζεσαι 15. Δυστυχώς για το front office, χρειάζεται να πληρώνεις περισσότερους παίκτες, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν μπορείς να πας αλλιώς. Όπως είπατε, όταν το παιχνίδι ήταν οριακό, βασιστήκαμε στην καλή μας άμυνα και όχι τόσο πολύ στην καλή μας κυκλοφορία σε αυτό το σημείο του αγώνα. Βρήκαμε κάποια σημαντικά καλάθια μετά από ορισμένες πάσες, αλλά βασικά -εκτός κάποιων λαθών επικοινωνίας που κάναμε-, ήμασταν συμπαγείς στην άμυνα. Αυτό πιστεύω ήταν το κλειδί για τη νίκη».