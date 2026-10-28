Μπεσίκτας - Ολυμπιακός 73-81: «Διπλό» χαρακτήρα στην Πόλη και επιστροφή στις νίκες
Με άμυνα «μπετόν» στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και παρά τις απουσίες, ο Ολυμπιακός έκαμψε με 81-73 την αντίσταση της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, επιστρέφοντας εμφατικά στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.
Με τεράστια ψυχικά αποθέματα και παρότι αγωνίστηκε χωρίς τους Μιλουτίνοφ, Μοντέρο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Μπεσίκτας με 81-73 στην Κωνσταντινούπολη για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, ανεβαίνοντας στο 6-2 στη βαθμολογία.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσίασε θετικό πρόσωπο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με την άμυνά του να λειτουργεί περίφημα στα κρίσιμα σημεία.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να προσθέτει 15 πόντους και τον Ντόντα Χολ να γεμίζει τη στατιστική του να συμβάλει με 14. Καταλυτική παρουσία είχαν επίσης ο Γουόρντ (13π., 5 ριμπ., 5 ασίστ) και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ (7π., 7 ασίστ).
Στον αντίποδα, από την ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ξεχώρισε ο Νόουελ με 15 πόντους και τρία τρίποντα, αλλά και ο Ντε Τζούλιους με 12 και 3 ασίστ.
Την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στη SUNEL Arena την Αρμάνι Μιλάνο.
Η εξέλιξη του αγώνα
Η Μπεσίκτας μπήκε δυνατά και με 6-0 σερί από πόντους του Νόουελ πήρε νωρίς τα ηνία του αγώνα. Ο Ολυμπιακός με όπλο την άμυνά του έτρεξε ένα σερί 15 αναπάντητων πόντων, κάνοντας το 15-6 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Με αλλεπάλληλα καρφώματα του Χολ οι Πειραιώτες ξέφυγαν στο +9 για το 25-16, με τους Τούρκους να απαντάνε, κλείνοντας το δεκάλεπτο με ένα 7-0 και τρίποντο του Ντε Τζούλιους για το 23-25.
Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ στη δεύτερη περίοδο, με τη Μπεσίκτας να διαμορφώνει το 34-32 με 6-0 σερί και τον Ολυμπιακό να απαντάει με καλάθια από Βεζένκοφ, Τζόουνς και Γουόρντ για το 34-38 1:47' πριν το ημίχρονο. Με δύο ασίστ «πάρε-βάλε» του ΜακΙντάιρ στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός έκλεισε εμφατικά με καρφώματα το πρώτο μέρος για το 42-36.
Ο Ντόντα Χολ με βολές και κάρφωμα διαμόρφωσε το 46-29 στις αρχές της τρίτης περιόδου, φτάνοντας τους 12 πόντους στο παιχνίδι. Ο Βεζένκοφ πήρε τη σκυτάλη, με τον MVP να γράφει το 50-39 για το διψήφιο προβάδισμα του Ολυμπιακού στο 24'. Ο Μόργκαν μείωσε αρχικά στο -6 με follow για το 50-56, ενώ λίγο μετά έκανε με τρίποντο το 53-58. Ο Ομορούγι κέρδισε φάουλ στο τρίποντο από τον Βεζένκοφ στην εκπνοή του δεκαλέπτου, διαμορφώνοντας το 58-61.
Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα «κόλλησε» στην επίθεση στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου με αποτέλεσμα η Μπεσίκτας να πάρει εκ νέου το προβάδισμα χάρις σε τρίποντο του Νόουελ (68-66). Ωστόσο οι Πειραιώτες έβγαλαν «σφυγμό», έτρεξαν 10-0 σερί με κύριο εκφραστή τον Ταϊρίκ Τζόουνς και ξέφυγε στο +8 (68-76). Ο Εντιάι κέρδισε τρεις βολές 1:45 πριν την κόρνα, με τον Σενεγαλέζο να ευστοχεί σε 1/3, κάνοντας ωστόσο το 70-79. Οι Τούρκοι απάντησαν με τρίποντο και ο Βεζένκοφ από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 73-81 με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στις νίκες στην EuroLeague, μπαίνοντας παράλληλα με το «δεξί» στην τρίτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81