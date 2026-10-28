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Συνεχίζει ακάθεκτος ο Άρης, νίκησε και την Τσεντεβίτα

Ο Άρης επικράτησε 78-73 της Τσεντεβίτα και έκανε το 5/5 στο EuroCup.

Συνεχίζει ακάθεκτος ο Άρης, νίκησε και την Τσεντεβίτα
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Ο Άρης συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο EuroCup, επικρατώντας με 78-73 της Τσεντεβίτα και διατηρώντας το απόλυτο νικών μετά από πέντε αγωνιστικές στη διοργάνωση.

Οι «κιτρινόμαυροι» δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Σλοβένους, οι οποίοι έβαλαν δύσκολα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο στο τέταρτο δεκάλεπτο ανέβασαν την απόδοσή τους στην άμυνα και βρήκαν τις λύσεις για να φτάσουν στην επικράτηση.

Πρώτος σκόρερ του Άρη ήταν ο Ματ Μόργκαν με 18 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον-Ερλ πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος μέτρησε 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Άρης ξεκίνησε με επιθετική διάθεση και, έχοντας ως βασικές επιθετικές λύσεις τους Ρόμπινσον-Ερλ και Μόργκαν, έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 21-19. Ωστόσο, η αμυντική του λειτουργία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Τσεντεβίτα στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Με τους Λομάζ και Χερτ να δίνουν λύσεις στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και να πάνε στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 39-38.

Στην τρίτη περίοδο, ο Ντιμιτρίεβιτς ανέλαβε πρωτοβουλίες, βοηθώντας τον Άρη να επιστρέψει στην πρωτοπορία. Οι Θεσσαλονικείς βελτιώθηκαν και με τη συνεισφορά του Άνταμ Μοκόκα, όμως η Τσεντεβίτα παρέμεινε ανταγωνιστική, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν το δεκάλεπτο ισόπαλες στο 57-57.

Στην τελευταία περίοδο, ο Άρης έδειξε μεγαλύτερη συγκέντρωση, βελτίωσε αισθητά την αμυντική του εικόνα και πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Με τον Ρόμπινσον-Ερλ να βγαίνει ξανά μπροστά, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν μέχρι και στο +9 (74-65) στο 36ο λεπτό, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και επικράτησε με 78-73.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 38-39, 57-57, 78-73.

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