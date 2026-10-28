Κύπελλο Ελλάδας: «Ασπρόμαυρο» το ντέρμπι «Δικεφάλων» - Στην κορυφή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 του Άρη, χάρη στο γκολ του Ραστόντερ στο 89’, και έκανε το 3/3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, φτάνοντας τους εννέα βαθμούς. Ο Κοντούρης άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους», με τον Καντεβέρε να ισοφαρίζει στο 65’ για τους Θεσσαλονικείς.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 της Μαρκό, πήρε την τρίτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και βρίσκεται μία ανάσα από την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Σάλιακας άνοιξε το σκορ στο 15’ με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, ενώ ο Κάρμο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 71’ με κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ του Πουέρτα.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι των «Δικεφάλων», καθώς επικράτησε με 3-1 της ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης αξιοποίησε τις ευκαιρίες της, σε αντίθεση με την «Ένωση», που πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη και την αστοχία της στην τελική προσπάθεια.

Τα αποτελέσματα

Τρίτη 27/10:

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1

Άστερας AKTOR - Κηφισιά 0-2

Τετάρτη 28/10

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα 0-2

Μαρκό - Ολυμπιακός 0-2

Παναθηναϊκός - Άρης 2-1

ΑΕΛ - ΟΦΗ 1-0

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1

Πέμπτη 29/10

18:00 Βόλος - Ατρόμητος

Η βαθμολογία