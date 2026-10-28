ΑΕΛ - ΟΦΗ 1-0: Σόκαραν τους Κρητικούς οι «βυσσινί»

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον ΟΦΗ να δείχνει πιο απειλητικός, χάνοντας σημαντική ευκαιρία στο 18ο λεπτό, όταν η κεφαλιά του Κωστούλα μετά από κόρνερ του Αποστολάκη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μελίσσα. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και είχαν ακόμη μία καλή στιγμή στο 31’, με το σουτ του Χατζηγιοβάνη να περνάει άουτ. Η ΑΕΛ απάντησε λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τον Ζτούπη να απειλεί στο 45’, αλλά τον Λίλο να απομακρύνει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και στο 52’ βρήκαν το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Μετά από λάθος του Γκονθάλεθ και κόντρα στον Παρρά, η μπάλα έφτασε στον Νίτσο, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Μάλιστα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που προέρχεται από τις ακαδημίες της θεσσαλικής ομάδας, πέτυχε το πρώτο γκολ της επαγγελματικής του καριέρας.

Η ΑΕΛ πλησίασε και σε δεύτερο τέρμα στο 59’, όμως ο Λίλο απέκρουσε το σουτ του Γκρόζου. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει και δημιούργησε ευκαιρίες για την ισοφάριση, με τον Μελίσσα να σταματά το σουτ του Κωστούλα στο 69’ και εκείνο του Αθανασίου στο 77’.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν μέχρι το τέλος, με τον Νους να αστοχεί από κοντινή απόσταση στο 85’, ενώ στις καθυστερήσεις ο Αϊτόρ δεν κατάφερε να βρει στόχο σε φάση διαρκείας.

ΑΕΛ: Μελίσσας, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Καραγιαννίδης (67΄Ρισβάνης), Αγαπάκης (78΄Σάκιτς), Λέλεκας, Ζτούπης, Παπαγεωργίου (61΄Τσιγγάρας), Αντράντα (61΄Κωνσταντακόπουλος), Παρράς, Νίτσος (66΄Νταμπίζας).

ΟΦΗ: Λίλο, Κωστούλας, Νικολάου, Καραχάλιος, Γκονθάλεθ (74΄Ανδρούτσος), Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Καινουργιάκης (78΄Αϊτόρ), Θεοδοσουλάκης, Κόντρο, Χατζηγιοβάνης (61΄Φούντας).