Ρίγα – Μύκονος 88-91: Τεράστια ανατροπή από το -16 και «4 στα 4» στο FIBA Europe Cup!

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου έκανε το «4 στα 4» στον όμιλό της, ολοκληρώνοντας μια ανατροπή που έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολη, όταν η διαφορά έφτασε στο +16 για τους γηπεδούχους.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νησιώτες ήταν ο Ζερμέιν Λοβ, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους κι έβαλε ένα καθοριστικό τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα, δίνοντας στους Νησιώτες ένα πολύτιμο αποτέλεσμα που τη διατηρεί στην κορυφή του Group H.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μύκονος ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Άπλμπι, Λοβ, Σκουλίδα, Τσάιλντς και Φάντερμπερκ στην αρχική πεντάδα, βρίσκοντας επιθετικές λύσεις κυρίως από την περιφέρεια. Οι Σκουλίδας, Λοβ και Άπλμπι ευστόχησαν πίσω από τα 6,75 μ., κρατώντας την ομάδα τους κοντά στο σκορ, ενώ ο Ρόνι Χάρελ πρόσθεσε πέντε διαδοχικούς πόντους για το 19-18. Η πρώτη περίοδος, ωστόσο, έκλεισε με τη Ρίγα μπροστά στο σκορ με 26-20.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα με το 31-20 του Σίαρς και το 33-20 του Ρότζερς. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, όμως, δεν επέτρεψε στη Ρίγα να ξεφύγει περισσότερο. Ο Λοβ με γκολ-φάουλ μείωσε σε 46-40, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 47-40 υπέρ των Λετονών.

Η Μύκονος είχε ως βασικούς επιθετικούς εκφραστές σε αυτό το διάστημα τον Λοβ με οκτώ πόντους, τον Χάρελ με επτά, καθώς και τους Σκουλίδα και Φάντερμπερκ, που είχαν από έξι.

Η επιστροφή και το μεγάλο φινάλε

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν πως μπορούσαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης. Ο Λοβ ισοφάρισε σε 49-49 με δύο εύστοχες βολές στο 23ο λεπτό, όμως η Ρίγα απάντησε με ένα σερί 11-1, παίρνοντας ξανά σημαντική απόσταση. Το κάρφωμα του Ροντρίγκεζ στον αιφνιδιασμό διαμόρφωσε το 60-50, ενώ η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους στο +14 (72-58).

Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 16 πόντους, αλλά η Μύκονος Betsson δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με το γκολ-φάουλ του Ντέβιν Κάναντι μείωσε σε 83-78, ενώ ο Λοβ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, κάνοντας το 85-85, 1:15 πριν από τη λήξη.

Ο Χάρελ έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 85-87, όμως ο Αϊγκάρς Σκέλε απάντησε με τρίποντο για το 88-87. Ο Βαγγέλης Ζιάγκος πήρε τάιμ άουτ και η επόμενη επίθεση αποδείχθηκε καθοριστική: ο Λοβ ευστόχησε σε τρίποντο για το 88-90, μόλις 20,1 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Η Μύκονος κράτησε τους αντιπάλους της χωρίς σκορ στην κρίσιμη αμυντική κατοχή και ο Κάναντι διαμόρφωσε το τελικό 88-91 από τη γραμμή των βολών. Έτσι, οι νησιώτες πανηγύρισαν μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη και έκαναν το «4 στα 4» στο FIBA Europe Cup.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-20, 47-40, 72-58, 88-91.