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Σπλιτ - Προμηθέας 88-82: Πάλεψαν μέχρι το τέλος, αλλά δεν τα κατάφεραν οι Πατρινοί

Ο Προμηθέας πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως γνώρισε την ήττα με 88-82 από τη Σπλιτ και δεν κατάφερε να πετύχει την τρίτη του νίκη στο FIBA Europe Cup.

Σπλιτ - Προμηθέας 88-82: Πάλεψαν μέχρι το τέλος, αλλά δεν τα κατάφεραν οι Πατρινοί
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Ο Προμηθέας δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την τρίτη του νίκη στο FIBA Europe Cup, καθώς ηττήθηκε με 88-82 από τη Σπλιτ, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η ομάδα της Πάτρας πάλεψε μέχρι το τέλος και δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι είχαν το πάνω χέρι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Ωστόσο, στα κρίσιμα σημεία η Σπλιτ βρήκε τις λύσεις και πήρε το θετικό αποτέλεσμα.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μιντάουγκας Κατσίνας, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους. Από την πλευρά του Προμηθέα, ο Νιου Ουίλιαμς με 18 πόντους και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με 15 ξεχώρισαν, χωρίς όμως να καταφέρουν να οδηγήσουν την ομάδα τους στη νίκη.

Το παιχνίδι παρέμεινε αμφίρροπο μέχρι τα τελευταία λεπτά, με τον Προμηθέα να επιστρέφει και να ισοφαρίζει σε 78-78 λίγο πριν από το φινάλε. Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Ρέμπετς ευστόχησε σε ένα καθοριστικό τρίποντο, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στη Σπλιτ.

Στην επόμενη επίθεση, ο Νίκος Δίπλαρος, ο οποίος είχε θετική παρουσία, δεν βρήκε στόχο από την περιφέρεια και οι Πατρινοί δεν κατάφεραν να επιστρέψουν. Έτσι, η Σπλιτ διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος, υποχρεώνοντας τον Προμηθέα σε ήττα με 88-82.

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