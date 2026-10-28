Μπαρτζώκας: «Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στο φινάλε - Τρελό το πρόγραμμα αλλά έχουμε μέταλλο»

O Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην EuroLeague, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπεσίκτας με 81-73 για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το δημιουργικό κομμάτι, ενώ στη συνέχεια, υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή της αμυντικής προσπάθειας στο σημερινό παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για την απόδοση των παικτών του: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν ακόμη ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Δίνουμε πάρα πολλούς αγώνες μακριά από την έδρα μας. Σήμερα, φυσικά, και οι δύο ομάδες είχαν σημαντικές απουσίες. Ωστόσο, η άμυνά μας ήταν σταθερή, με εξαίρεση κάποιες λεπτομέρειες και ορισμένα προβλήματα επικοινωνίας που παρουσιάσαμε.

Παράλληλα, η δημιουργία μας ήταν εξαιρετική. Είχαμε 26 ασίστ και καταφέραμε να εκθέσουμε την άμυνα της Μπεσίκτας μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι, ώστε να τελειώνουμε τα παιχνίδια νωρίτερα».

Για την άμυνα στο σημερινό παιχνίδι και αν έπαιξε ρόλο στην έκβαση του αποτελέσματος: «Φυσικά. Η άμυνα είναι πάντα το κλειδί. Δεν μπορείς να κερδίσεις στη EuroLeague αν παραμελείς την αμυντική πλευρά του παιχνιδιού. Πρέπει να είσαι πραγματικά σταθερός εκεί και να βρίσκεις αυτοπεποίθηση μέσα από την άμυνά σου.

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτό. Πολλοί παίκτες έδωσαν τα πάντα στην άμυνα και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους».

Για τις πέντε νίκες σε έξι εκτός έδρας αναμετρήσεις και το μυστικό της επιτυχίας:

«Γνωρίζαμε από την αρχή της σεζόν ότι το πρόγραμμά μας ήταν τρελό. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για εμάς και χρειάστηκε να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια.

Αυτή τη στιγμή μάς λείπουν παίκτες όπως ο Φουρνιέ, ο Μοντέρο, ο Ντόρσεϊ και ο Μιλουτίνοφ. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούμε να έχουμε εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα.

Ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε, χωρίς να ψάχνουμε δικαιολογίες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό».