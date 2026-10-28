Χολ: «Όλοι θέλουν να μας κερδίσουν, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός «απέδρασε» από την Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας με 81-73 της Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, παρά τις σημαντικές απουσίες.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών στη σημερινή αναμέτρηση ήταν ο Ντόντα Χολ, με τον Αμερικάνο σέντερ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι, ο έμπειρος σέντερ στάθηκε στη σκληρή δουλειά της ομάδας και στο υψηλό κίνητρο που έχουν όλοι οι αντίπαλοι απέναντι στους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χολ στο flash interview:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε, εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Βγαίνει η δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα. Έτσι είναι η Ευρωλίγκα, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Όλοι θέλουν να μας κερδίζουν και έχουν αυξημένο κίνητρο, άρα κάθε παιχνίδι για εμάς είναι εξαιρετικά δύσκολο».