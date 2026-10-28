Ταρτού - Ηρακλής 101-100: Αυτοκτόνησε ξανά στην παράταση και έφυγε με άδεια χέρια από την Εσθονία

Σε ένα παιχνίδι «θρίλερ» στην Εσθονία, ο Ηρακλής κρατούσε τη νίκη στα χέρια του 1' πριν το φινάλε της παράτασης, ωστόσο η Ταρτού επέστρεψε από την... κόλαση, υποχρεώνοντας σε ήττα τον Γηραιό για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Με πρωταγωνιστή τον Κλίβελαντ Μέλβιν, ο Ηρακλής πήγε προηγούμενος στα αποδυτήρια με 47-43. Οι Εσθονοί αντέδρασαν στην τρίτη περίοδο για το 71-69, ενώ στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας, ο Ομάρ Ελσεΐκ με 1/2 βολές στα 1.9'' έστειλε το ματς στην παράταση για το 89-89.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η ελληνική ομάδα βρέθηκε αγκαλιά με το ροζ φύλλο αγώνα όταν προηγήθηκε με 95-100 στο 01:16.

Ωστόσο, η αδράνεια των τελευταίων στιγμών επέτρεψε στην Τάρτου να προσπεράσει στα 2.4'' πριν το φινάλε, αφήνοντας στα... σκουπίδια τις σπουδαίες εμφανίσεις των Ντιαρά (22π.) και Μέλβιν (21π.).

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 43-47, 71-69, 89-89 (κ.δ.), 101-100 (παρ.).