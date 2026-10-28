Μαρκό - Ολυμπιακός 0-2: Στο... ρελαντί πέρασε από το Μαρκόπουλο και έκανε το 3/3 στο Κύπελλο

Δίχως να ανεβάσει ιδιαίτερα... στροφές, ο Ολυμπιακός «χτύπησε» από μία φορά σε κάθε ημίχρονο με τους Σάλιακα και Κάρμο, επικρατώντας με 2-0 της Μαρκό στο Μαρκόπουλο και κάνοντας το απόλυτο «3 στα 3» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ με αυτή τη νίκη έκανε αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση του απευθείας εισιτηρίου στα προημιτελικά του θεσμού, φτάνοντας τους 9 βαθμούς στον πίνακα της βαθμολογίας.

Ο Μανώλης Σάλιακας με ωραίο συρτό σουτ έξω από την περιοχή έγραψε το 0-1 στο 15' για να έρθει ο Νταβίντ Κάρμο στο 71' για να στείλει με καρφωτή κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, έπειτα από κόρνερ του Πουέρτα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, θέλοντας να επιβάλει τον δικό του ρυθμό στο ματς.

Μόλις στο 6' ήρθε η πρώτη τελική με τον Τουφάκη, ενώ στο 7' ο Ζέλσον έδωσε ωραία στον Πουέρτα, με το σουτ του Κολομβιανού να καταλήγει στην αγκαλιά του Έξαρχου.

Στο 15' ο Ολυμπιακός βρήκε αυτό που έψαχνε, με τον Μανώλη Σάλιακα με ωραίο συρτό σουτ έξω από την περιοχή να ανοίγει το σκορ, βάζοντας μπροστά τους Πειραιώτες.

Εννέα λεπτά αργότερα ήρθε η πρώτη απειλή από πλευράς Μαρκό, με τον Ελ Αραμπί να βγαίνει σε θέση τετ-α-τετ με τον Πόποβιτς και τον Μαυροβούνιο γκολκίπερ να λέει όχι στο αριστερό σουτ του Μαροκινού άσου.

Ο Φίλης με ωραίο καλοζυγισμένο σουτ από μακριά απείλησε στο 34', ενώ η κεφαλιά του Μάριους στο 40' δεν βρήκε στόχο.

Στην επανάληψη, η Μαρκό απείλησε με σουτ του Νεκούλ στο 53', το οποίο πήγε απευθείας στην αγκαλιά του Πόποβιτς, ενώ ο ίδιος παίκτης δύο λεπτά αργότερα βγήκε σε θέση τετ-α-τετ με τον Πόποβιτς, με τον Μαυροβούνιο να του λέει «όχι» και τον Κάρμο να διώχνει στη συνέχεια.

Στο 64' ο Πουέρτα έστρωσε ωραία στον Τουφάκη και εκείνος από θέση βολής έστειλε τη μπάλα άουτ. Επτά λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 71', ο Ολυμπιακός διπλασίασε τα τέρματά του, με τον Κάρμο να χρίζεται σκόρερ με κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ του Γκουστάβο Πουέρτα, κάνοντας το 2-0 και «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του.

Στα εναπομείναντα λεπτά η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια Κυπέλλου, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Μαρκό: Έξαρχος, Μπουσάι, Στάμου, Οικονομίδης, Τσάκνης (71' Μπετσίροβιτς) , Σμαλής, Φατιόν, Κωνσταντακόπουλος (81' Σκαρλατίδης), Νεκούλ (59' Μεντόζα), Αλεξόπουλος (71' Κοπανίδης), Ελ Αραμπί (59' Γιόχανσον).

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης (76' Μπακούλας), Έσε (87' Σιπιόνι), Πουέρτα (87' Φορτούνης), Τουφάκης, Μάρτινς (62' Μπέιλι), Μουαντιλμαντζί (62' Γιάρεμτσουκ).