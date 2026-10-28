Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Μπεσίκτας στη Κωνσταντινούπολη

Ο Ολυμπιακός διασταυρώνει τα ξίφη του με τη Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη για την 8η αγωνιστική της ΕuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους επαναφέρει στον δρόμο των επιτυχιών στη διοργάνωση.

«Λαβωμένοι» έχουν ταξιδέψει στην «Πόλη» οι ερυθρόλευκοι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλείται να διαχειριστεί τις σημαντικές απουσίες βασικών παικτών του ρόστερ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ καθώς ο Σέρβος ψηλός αισθάνεται ενοχλήσεις στον δεύτερο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Παράλληλα, νοκ-άουτ τέθηκαν τόσο ο Ζαν Μοντέρο, όσο και ο Εβάν Φουρνιέ, ενώ δεδομένη είναι και η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

H δωδεκάδα του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ και Τζόουνς.