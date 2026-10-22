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Ολυμπιακός: Εκτός ομάδας για έναν μήνα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ!

Γνωστή έγινε η απόφαση της διοίκησης του Ολυμπιακού για το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον ομογενή γκαρντ να μένει εκτός ομάδας για τον επόμενο μήνα, μετά το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Εκτός ομάδας για έναν μήνα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ!
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Οριστικοποιήθηκε η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε το απόγευμα της Πέμπτης (22/10) τόσο τον παίκτη, όσο και το φίλαθλο κοινό για την απόφασή της να τον απομακρύνει από τις υποχρεώσεις του συλλόγου για τον επόμενο μήνα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των όσων ακολούθησαν μετά την άποψη που εξέφρασε στα social media, αλλά και της απολογίας του στον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ, Νίκο Λεπενιώτη.

Έχοντας ήδη τεθεί εκτός αποστολής από τις αναμετρήσεις με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και τους Φalcons, ο 30χρονος σουτέρ θα παραμείνει εκτός πλάνων για τις επόμενες 30 ημέρες, με την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις να υπολογίζεται μετά τη λήξη της ποινής, εφόσον δεν προκύψει κάτι νεότερο.

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Tyler Dorsey θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για ένα μήνα, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος».

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