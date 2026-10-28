Αλγουαθίλ: «Δείξαμε σεβασμό κόντρα στη Μαρκό - Κοιτάμε μόνο μπροστά» Τι είπε για Τουφάκη και Φίλη

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 της Μαρκό στο Μαρκόπουλο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το «3 στα 3» στον θεσμό, αγγίζοντας την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έδειξε απόλυτα ικανοποιημένος από τη σοβαρότητα που έδειξαν οι παίκτες του, εξήρε την παρουσία του κόσμου στις κερκίδες, ενώ παράλληλα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη δουλειά που απαιτείται από τους νεαρούς της Ακαδημίας.

Για το τι κρατάει από το παιχνίδι: «Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών μου και είμαι χαρούμενος για τον κόσμο που ήταν πάλι στο πλευρό μας παρά το γεγονός ότι παίζαμε εκτός έδρας. Πιο πολύ απ’ όλα όμως είμαι χαρούμενος γιατί παρότι παίζαμε με μία ομάδα της δεύτερης κατηγορίας δείξαμε τον απαιτούμενο σεβασμό. Ήμασταν σοβαροί και συνεπείς και καταφέραμε να πάρουμε την όγδοη συνεχόμενη νίκη χωρίς να δεχτούμε γκολ. Θα σας πω όμως και πάλι ότι όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν και πλέον κοιτάμε τη συνέχεια».

Για τον Φίλη και τον Τουφάκη: «Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους, αλλά δε θα ήθελα να μιλήσω ξεχωριστά για κάποιους παίκτες και συγκεκριμένα για τα παιδιά από την Ακαδημία μας οι οποίοι πήραν χρόνο συμμετοχής. Έκαναν καλή δουλειά, αλλά έχουν αρκετή δουλειά μπροστά τους για να συνεχίσουν να βελτιώνονται και να πραγματοποιήσουν τον στόχο όλων μας, να έρθουν στο επίπεδο της πρώτης ομάδας. Ελπίζω να συνεχίσουν να δουλεύουν και νομίζω πως φέτος η θέση τους περισσότερο είναι να βοηθήσουν τη δεύτερη ομάδα. Εκεί πρέπει να πρωταγωνιστήσουν και να δείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα, έτσι ώστε κάποια στιγμή να έρθουν στην πρώτη ομάδα και αυτός είναι ο στόχος όλης της ακαδημίας. Ελπίζω να συνεχίσουν να δουλεύουν και να βελτιώνονται, γιατί μπορεί σήμερα να πρόσφεραν πράγματα, αλλά έχουν αρκετό δρόμο για να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας.