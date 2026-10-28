Παναθηναϊκός - CSM Βουκουρεστίου 3-0: Κυρίαρχες οι «πράσινες» έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στη CSM Βουκουρεστίου, παίρνοντας τη νίκη με 3-0 σετ και αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα ενόψει της συνέχειας στη διοργάνωση. Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι έδωσε χρόνο συμμετοχής σε σχεδόν όλες τις αθλήτριές του, με την ομάδα του να διατηρεί τον έλεγχο και να φτάνει με άνεση στο θετικό αποτέλεσμα.

Οι «πράσινες» μπήκαν δυνατά στο πρώτο σετ και, με όπλο το μπλοκ και την αποτελεσματικότητά τους στην επίθεση, προηγήθηκαν με 13-8. Οι φιλοξενούμενες προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 15-13, όμως δύο εντυπωσιακοί πόντοι της Λαμπκόφσκα έδωσαν ξανά αέρα έξι πόντων στον Παναθηναϊκό (19-13). Το «τριφύλλι» διατήρησε τον έλεγχο και κατέκτησε το σετ με 25-18.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Παναθηναϊκό να επιβάλλει τον ρυθμό του και να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα. Με πλασέ της Γουάιτ, η ελληνική ομάδα ξέφυγε με 13-6, ενώ παρά τη μείωση της διαφοράς από τη CSM Βουκουρεστίου σε 15-12, δεν έχασε τη συγκέντρωσή της. Οι «πράσινες» έκλεισαν το σετ με 25-20 και πανηγύρισαν τη νίκη με 3-0.