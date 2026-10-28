· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - CSM Βουκουρεστίου 3-0: Κυρίαρχες οι «πράσινες» έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ της CSM Βουκουρεστίου και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους «32» του CEV Challenge Cup.

Παναθηναϊκός - CSM Βουκουρεστίου 3-0: Κυρίαρχες οι «πράσινες» έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στη CSM Βουκουρεστίου, παίρνοντας τη νίκη με 3-0 σετ και αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα ενόψει της συνέχειας στη διοργάνωση. Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι έδωσε χρόνο συμμετοχής σε σχεδόν όλες τις αθλήτριές του, με την ομάδα του να διατηρεί τον έλεγχο και να φτάνει με άνεση στο θετικό αποτέλεσμα.

Οι «πράσινες» μπήκαν δυνατά στο πρώτο σετ και, με όπλο το μπλοκ και την αποτελεσματικότητά τους στην επίθεση, προηγήθηκαν με 13-8. Οι φιλοξενούμενες προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 15-13, όμως δύο εντυπωσιακοί πόντοι της Λαμπκόφσκα έδωσαν ξανά αέρα έξι πόντων στον Παναθηναϊκό (19-13). Το «τριφύλλι» διατήρησε τον έλεγχο και κατέκτησε το σετ με 25-18.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Παναθηναϊκό να επιβάλλει τον ρυθμό του και να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα. Με πλασέ της Γουάιτ, η ελληνική ομάδα ξέφυγε με 13-6, ενώ παρά τη μείωση της διαφοράς από τη CSM Βουκουρεστίου σε 15-12, δεν έχασε τη συγκέντρωσή της. Οι «πράσινες» έκλεισαν το σετ με 25-20 και πανηγύρισαν τη νίκη με 3-0.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:15 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Μπεσίκτας: Ένταση ανάμεσα σε Μπαρτζώκα και Βεζένκοφ (Video)

21:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το γρήγορο γκολ του Μπάνζα στην Τούμπα

20:49 EUROLEAGUE

LIVE Βιλερμπάν - Παρτιζάν

20:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γρηγορίου: «Δεν μας αξίζει η ήττα, τα παιδιά έκαναν μία πολύ αξιόλογη εμφάνιση»

20:44 EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο» - Το όραμα που έχει για τον Παναθηναϊκό

20:34 EUROLEAGUE

Στο Μπεσίκτας-Ολυμπιακός ο Αταμάν, αγκαλιάστηκε με Μπαρτζώκα (Video)

20:24 ΜΠΑΣΚΕΤ

Live streaming: Κάστορς Μπρεν - Παναθηναϊκός

20:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Εκτός «κιτρινόμαυρης» αποστολής Μουκουντί, Βιτάλις και Κοϊτά | Ο λόγος που έμειναν Αθήνα

20:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Άρης: Τα highlights από τη νίκη των «πράσινων»

20:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κολοσσός - Εροκσπόρ 69-71: Η ποιότητα του ΜακΚόλουμ μίλησε στο φινάλε και «πλήγωσε» τους Ροδίτες

20:00 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά για τη νίκη»

20:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας