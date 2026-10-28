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Κολοσσός - Εροκσπόρ 69-71: Η ποιότητα του ΜακΚόλουμ μίλησε στο φινάλε και «πλήγωσε» τους Ροδίτες

Η ποιότητα του Έρικ ΜακΚόλουμ μίλησε στο φινάλε για την Εροκσπόρ, με την τουρκική ομάδα να λυγίζει με 71-69 τον Κολοσσό στη Ρόδο, υποχρεώνοντας τους Νησιώτες στη δεύτερη ήττα τους στο FIBA Europe Cup.

Κολοσσός - Εροκσπόρ 69-71: Η ποιότητα του ΜακΚόλουμ μίλησε στο φινάλε και «πλήγωσε» τους Ροδίτες
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Παρά τη σπουδαία προσπάθεια και το ανταγωνιστικό πρόσωπο που έδειξε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ο Κολοσσός Ρόδου γνώρισε ήττα εντός έδρας με 71-69 από την Εροκσπόρ, με τους Τούρκους να κάνουν το «4 στα 4» στο FIBA Europe Cup και τους Ροδίτες να «υποχωρούν» στο 2-2.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη μπήκε εκρηκτικά στο παιχνίδι αποκτώντας νωρίς διψήφιο προβάδισμα για το 15-2, όμως η Εροκσπόρ αντέδρασε άμεσα, ισορροπώντας το ματς μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (39-39). Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία, αλλά ο Κολοσσός προσπέρασε εκ νέου στο 34' (63-56) με τους Καράμπελα (15π.) και Γουίλις (14π.).

Στο δραματικό τελευταίο λεπτό, ο ασταμάτητος Έρικ ΜακΚόλουμ (22π., 4 ασ., 4ριμπ) έδωσε προβάδισμα στην τουρκική ομάδα για το 69-70, ενώ στην τελευταία κατοχή του αγώνα ο Χάρις αστόχησε σε σουτ από τη γωνία, στερώντας από τους Ροδίτες τη μεγάλη νίκη.

Από πλευράς Κολοσσού, Καράμπελας και Γουίλις ξεχώρισαν με 15 και 14 πόντους αντίστοιχα, ενώ 9 πέτυχε ο Μαντζόν.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 39-39, 52-55, 69-71.

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