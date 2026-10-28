ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Εκτός «κιτρινόμαυρης» αποστολής Μουκουντί, Βιτάλις και Κοϊτά | Ο λόγος που έμειναν Αθήνα

Η απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς να αφήσει εκτός αποστολής τους τρεις ποδοσφαιριστές (έμειναν στην Αθήνα) σχετίζεται με την ανάγκη αποφόρτισης και ξεκούρασης, καθώς η «Ένωση» έχει μπροστά της ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ καλείται να δώσει τέσσερις αγώνες μέσα σε διάστημα 12 ημερών: το αποψινό (28/10) παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το ντέρμπι της Κυριακής (01/11) με τον Παναθηναϊκό, την αναμέτρηση της επόμενης Τετάρτης (04/11) με τη Ρεάλ και το ματς της Κυριακής 8 Νοεμβρίου με τον Λεβαδειακό.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να μη συμπεριλάβει καθόλου τους Μουκουντί, Βιτάλις και Κοϊτά στην αποστολή για τη μάχη της Τούμπας, προκειμένου να διαχειριστεί τις δυνάμεις της ομάδας ενόψει της συνέχειας. Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, οι τρεις ποδοσφαιριστές θέτουν γερή υποψηφιότητα για να είναι βασικοί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.