Γρηγορίου: «Δεν μας αξίζει η ήττα, τα παιδιά έκαναν μία πολύ αξιόλογη εμφάνιση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στις ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του, τονίζοντας πως η εικόνα των «κιτρινόμαυρων» δεν δικαιολογούσε το αρνητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια, με το μυαλό πλέον να στρέφεται στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, αλλά και στο τελευταίο παιχνίδι του Κυπέλλου, όπου ο Άρης θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Όσα δήλωσε ο Γρηγορίου:

«Ηρθαμε να αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό, θέλοντας τη νίκη. Κάναμε περισσότερες ευκαιρίες και προϋποθέσεις. Δεν μας αξίζει η ήττα, η οποία ήρθε με σκληρό τρόπο. Παρόλα αυτά, συγχαρητήρια στα παιδιά.

Έκαναν μία πολύ αξιόλογη εμφάνιση απέναντι σε έναν αντίπαλο με πολλή ποιότητα φέτος. Έχουμε ακόμα ένα ματς στο Κύπελλο για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τώρα, το μυαλό μας στον Λεβαδειακό».