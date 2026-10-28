Γιαννακόπουλος: «Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο» - Το όραμα που έχει για τον Παναθηναϊκό

Ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» τοποθετήθηκε για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου, σε δηλώσεις του στην EuroLeague μετά τη συνάντηση των μετόχων στο Κόμο.

Όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

Για όσα μπορούν να μάθουν οι ομάδες, η μία από την άλλη: «Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε παράδειγμα από τις ομάδες του ενός και του άλλου. Υπάρχουν ομάδες που κάνουν καλύτερα πράγματα στο παρκέ, άλλες που είναι εξαιρετικές στα social media και άλλες στη φιλοξενία. Να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να ανταλλάξουμε ίσως κάποιες πληροφορίες έτσι ώστε να γίνει όλη η λίγκα καλύτερα, επειδή είμαστε στο ίδιο καράβι. Μπορεί να βρισκόμαστε σε διαφορετικά καράβια για 40 λεπτά όταν είμαστε στο παρκέ, αλλά το μπάσκετ είναι κάτι που αγαπάμε, που έχουμε επενδύσει για δεκαετίες και όλοι θέλουμε το καλύτερο».

Μετά την αλλαγή στην ομάδα και στο γήπεδο, τι ακολουθεί: «Τι ακολουθεί; Να φτάσουμε στα αστέρια… Θέλουμε να κρατήσουμε τον Παναθηναϊκό στο υψηλότερο επίπεδο, έχουμε τους περισσότερους τίτλους από το ξεκίνημα της Ευρωλίγκας. Υπάρχει μία ελληνική έκφραση που λέει «ο εχθρος του καλού είναι το καλύτερο». Και μετά απ’ αυτό το καλύτερο. Οπότε θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι σε κάθε πλευρά, αλλάξαμε το γήπεδο μας, ξοδέψαμε 35 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα είναι το μόνο, ακολουθούν και άλλες επενδύσεις. Νομίζω ότι έχει εκτιμηθεί από τους φιλάθλους μας, έχουμε δει αναμετρήσεις να είναι sold out σε ζήτημα δευτερολέπτων και εκεί νομίζω ότι πρέπει να στοχεύουμε. Υπάρχει το μουσείο του Παναθηναϊκού, έχουμε τεράστια ιστορία και κληρονομία, έχουμε κάποια εστιατόρια που δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα, στοχεύουμε να έχουμε ένα γήπεδο που δεν θα είναι μόνο ένα γήπεδο για μπάσκετ, θα είναι κάτι για 365 το χρόνο. Θέλουμε τα χρήματα που προκύπτουν από όλα αυτά, αλλά θέλουμε να έχει ο θεατής και την εμπειρία. Διαθέτουμε κομμωτήρια, μηχανές AI, ό, τι θέλετε. Αλλά υπάρχουν πράγματα για το μέλλον».

Ποιο μοντέλο ομάδας βλέπει και λέει «αυτό είναι καλό»: «Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, από κάθε άποψη, είναι στο υψηλότατο επίπεδο, υπάρχει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι το μεγαλύτερο κλαμπ σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στο κομμάτι του μπάσκετ. Ένα από τα όνειρά μου, αφού ασχολούμαι με το μπάσκετ να γίνουμε μεγαλύτερο brand name από τη Ρεάλ. Νομίζω ότι έχουμε βρει τα συστατικά, τα δύο τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει ότι προχωράμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσεις κάποιον στην Ευρώπη «που θα ήθελες να δεις ένα παιχνίδι;» δεν θα ζητήσουν να πάμε στα εντός έδρας ματς της Ρεάλ, αλλά στα εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού».

Πώς μένει απόλυτα αφοσιωμένος μέσα στη σεζόν: «Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Συνήθως καταλήγουμε στην ομάδα που είναι στην κορυφή, σε αυτή που τη βλέπουν όλοι. Την ομάδα που την αγγίζει η νίκη ή η ήττα, όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά παντού. Προσπαθώ να είμαι στην κορυφή όλων».