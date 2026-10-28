Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Μαθαίνω ότι βγήκαν τα μαχαίρια… Θρυλικό γέλιο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram, αναφέρθηκε στις εκλογές της ΕΟΚ το 2021, αλλά και στο ρόλο Αυγενάκη, ο οποίος τότε ήταν υφυπουργός αθλητισμού. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε κάποιες αινιγματικές αναφορές, γύρω από το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το ποιος ήταν ο μεγαλύτερος πολέμιος για κανονικές εκλογές με τα σωστά σωματεία και διά ζώσης στις προηγούμενες εκλογές και τις επέβαλε ηλεκτρονικές λόγω της τεράστιας εμπειρίας που είχε, είναι γνωστό. Ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Για κάποιους λόγους αυτό θα χρειαστεί να πάει πιο πάνω. Κι αν δεν το πάει αυτός αναγκαστικά η υπόθεση θα πάει. Όχι πολύ πιο πάνω, πιο πάνω απλά για να μην μπερδευόμαστε.

Τότε πιο πάνω εκεί θέλω να δω τι θα γίνει γιατί έχω αρχίσει να μαθαίνω ότι βγήκαν τα μαχαίρια. Θα πάει από εδώ ή θα πάει από εκεί; Είμαι σίγουρος ότι θα πάει από εκεί. Και εκεί θα γελάσουμε. Θρυλικό γέλιο».