· Παναθηναϊκός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Μαθαίνω ότι βγήκαν τα μαχαίρια… Θρυλικό γέλιο»

Αινιγματική ανάρτηση από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με αναφορές στον Λευτέρη Αυγενάκη και στις εκλογές του 2021 στην ΕΟΚ. 

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Μαθαίνω ότι βγήκαν τα μαχαίρια… Θρυλικό γέλιο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram, αναφέρθηκε στις εκλογές της ΕΟΚ το 2021, αλλά και στο ρόλο Αυγενάκη, ο οποίος τότε ήταν υφυπουργός αθλητισμού. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε κάποιες αινιγματικές αναφορές, γύρω από το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το ποιος ήταν ο μεγαλύτερος πολέμιος για κανονικές εκλογές με τα σωστά σωματεία και διά ζώσης στις προηγούμενες εκλογές και τις επέβαλε ηλεκτρονικές λόγω της τεράστιας εμπειρίας που είχε, είναι γνωστό. Ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Για κάποιους λόγους αυτό θα χρειαστεί να πάει πιο πάνω. Κι αν δεν το πάει αυτός αναγκαστικά η υπόθεση θα πάει. Όχι πολύ πιο πάνω, πιο πάνω απλά για να μην μπερδευόμαστε.

Τότε πιο πάνω εκεί θέλω να δω τι θα γίνει γιατί έχω αρχίσει να μαθαίνω ότι βγήκαν τα μαχαίρια. Θα πάει από εδώ ή θα πάει από εκεί; Είμαι σίγουρος ότι θα πάει από εκεί. Και εκεί θα γελάσουμε. Θρυλικό γέλιο».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:16 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν - Παρτιζάν 82-75: Το γύρισε στην τέταρτη περίοδο και έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί

23:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Ίσως δεν είμαστε έτοιμοι για τον κανονισμό με τους δύο νεαρούς - Ανεπίτρεπτο τέτοια γκολ»

23:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Ένταση μετά το τέλος - Διάλογος Μάριου Ηλιόπουλου με Γιώργο Σαββίδη

22:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Τα highlights του «ασπρόμαυρου» θριάμβου στο ντέρμπι «Δικεφάλων»

22:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup Γυναικών: Ισοπεδωτικός Παναθηναϊκός στο Βέλγιο

22:45 EUROLEAGUE

Μπεσίκτας - Ολυμπιακός: Τα highlights από το «ερυθρόλευκο» διπλό στην Τουρκία (vid)

22:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «Ασπρόμαυρο» το ντέρμπι «Δικεφάλων» - Στην κορυφή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

22:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ταρτού - Ηρακλής: Τα highlights από την ήττα του «Γηραιού» στην Εσθονία (vid)

22:31 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας για το Λιόλιος Gate: «Πάνω από όλα το μπάσκετ - Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει»

22:30 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Τσεντεβίτα: Tα καλύτερα από την πέμπτη νίκη των «κιτρινόμαυρων» στο EuroCup (vid)

22:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1: Ολική επιστροφή για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

22:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Εντιαγέ «σφράγισε» τη νίκη του «Δικεφάλου του Βορρά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας