Μπεσίκτας - Ολυμπιακός: Ένταση ανάμεσα σε Μπαρτζώκα και Βεζένκοφ (Video)
Στιγμή έντασης υπήρξε στον πάγκο του Ολυμπιακού λίγο πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου κόντρα στην Μπεσίκτας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Σάσα Βεζένκοφ.
Μικρή ένταση σημειώθηκε στον πάγκο του Ολυμπιακού λίγο πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης με την Μπεσίκτας, με πρωταγωνιστές τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Συγκεκριμένα, ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε ένα σύντομο επεισόδιο με τον άμεσο συνεργάτη του προπονητή των «ερυθρόλευκων», Χρήστο Παππά, σε μια στιγμή έντασης κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρενέβη άμεσα, έχοντας ένα τετ-α-τετ με τον Βεζένκοφ, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Στη συνέχεια, οι τόνοι έπεσαν και τα πνεύματα ηρέμησαν, με το περιστατικό να μην έχει συνέχεια.