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Στο Μπεσίκτας-Ολυμπιακός ο Αταμάν, αγκαλιάστηκε με Μπαρτζώκα (Video)

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR είδε από κοντά το ματς των «αετών» με τους «ερυθρόλευκους» και είχε θερμό χαιρετισμό με τον κόουτς των Πειραιωτών. 

Στο Μπεσίκτας-Ολυμπιακός ο Αταμάν, αγκαλιάστηκε με Μπαρτζώκα (Video)
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Ο Εργκίν Αταμάν για τρία χρόνια ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR. Πλέον, βρίσκεται στην Τουρκία και δεν χάνει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά αναμετρήσεις μπάσκετ. Ο έμπειρος κόουτς, έδωσε το παρών στο Μπεσίκτας – Ολυμπιακός για την EuroLeague.

Μάλιστα, πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, είχε θερμή χειραψία και αγκαλιάστηκε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Οι δυο τους είχαν πολλές στιγμές έντασης στα τρία χρόνια αντιπαλότητας στην Ελλάδα, όμως αυτός δεν τους μετέτρεψε σε «εχθρούς».

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