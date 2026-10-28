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Νίστρουπ: «Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά για τη νίκη»

Οι δηλώσεις του Δανού τεχνικού μετά το 2-1 επί του Άρη στο ΟΑΚΑ για το Κύπελλο Ελλάδας. 

Νίστρουπ: «Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά για τη νίκη»
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Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στάθηκε στις συνθήκες της αναμέτρησης, ενώ τόνισε πως ο Ραστόντερ δουλεύει καλά. Παράλληλα, τόνισε πως ήταν σημαντικό το γεγονός πως παιδιά χωρίς πολύ χρόνο συμμετοχής, έδειξαν την αξία τους.

Οι δηλώσεις του Νίστρουπ στον ΣΠΟΡ FM TV:

Δύσκολος αντίπαλος. Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά για τη νίκη. Σε καλή κατάσταση ο Άρης. Ο Ραστόντερ σκόραρε ξανά, δουλεύει πολύ σκληρά, είμαι πολύ χαρούμενος με τη νίκη.

Σημαντικό που κερδίσαμε σε μία δύσκολη μέρα. Κάναμε καλό πρώτο 30λεπτο. Σημαντικό που οι παίκτες που δεν έχουν χρόνο έδειξαν την αξία τους. Το rotation οφείλεται και στο ερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ».

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