ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Λίσι για την ενδεκάδα του ντέρμπι «Δικεφάλων» στο Κύπελλο Ελλάδας

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητά τη νίκη μετά την ισοπαλία με τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε να διαφοροποιήσει αισθητά το επιθετικό πλάνο του ΠΑΟΚ, παρατάσσοντας για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν την ομάδα με δύο φορ. Οι Μπάνζα και Εντιαγέ βρίσκονται στο αρχικό σχήμα, με τον Ιταλό τεχνικό να καταφεύγει σε μια πιο επιθετική προσέγγιση για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Παράλληλα, ο Μοναστηρλής παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Χατσίδης θα αγωνιστεί στα άκρα της επίθεσης. Αμφότεροι είναι γεννημένοι μετά το 2004, καλύπτοντας παράλληλα την απαίτηση του νέου κανονισμού για τη συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κόστα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Γιάκιτς, Σανταμαρία, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Μπάνζα, Εντιαγέ, ενώ στον πάγκο είναι οι: Τσιφτσής, Ελουστόντο, Μπαταούλας, Κοσίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Μύθου.