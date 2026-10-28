Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη από το NBA
Η ανάλυση για την αναμέτρηση των Πέλικανς με τους Νάγκετς για το NBA.
Οι Πέλικανς υποδέχονται στη Νέα Ορλεάνη τους Νάγκετς.
Οι γηπεδούχοι έχουν ξεκινήσει με 0-3 τη σεζόν, ενώ το Ντένβερ είναι στο 1-2 και ψάχνει την πρώτη εκτός έδρας νίκη του.
Ο Ανδρέας Ματθαιακάκης κι η ΒΕΤΜΑΤ έχουν βρει άλλη μια ψαγμένη πρόταση, από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση του NBA, κι υπόσχονται να μην οδηγήσουν ξανά στον δρόμο για το ταμείο.
Δείτε στο παρακάτω βίντεο την ανάλυση και την πρόταση του Ανδρέα Ματθαιακάκη και της BETMAT