Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη από το NBA

Οι Πέλικανς υποδέχονται στη Νέα Ορλεάνη τους Νάγκετς.

Οι γηπεδούχοι έχουν ξεκινήσει με 0-3 τη σεζόν, ενώ το Ντένβερ είναι στο 1-2 και ψάχνει την πρώτη εκτός έδρας νίκη του.

Ο Ανδρέας Ματθαιακάκης κι η ΒΕΤΜΑΤ έχουν βρει άλλη μια ψαγμένη πρόταση, από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση του NBA, κι υπόσχονται να μην οδηγήσουν ξανά στον δρόμο για το ταμείο.