ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το ντέρμπι «Δικεφάλων» στο Κύπελλο Ελλάδας

Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε εκτεταμένο rotation, με τον νεαρό Μάριο Μπαλαμώτη να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια.

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε επτά αλλαγές στην ενδεκάδα της «Ένωσης», σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό, με τον Δημήτρη Καλοσκάμη να είναι ο δεύτερος νεαρός που πρέπει να βρίσκεται στην ενδεκάδα.

Στην εστία, λοιπόν, βρίσκεται ο Μπαλαμώτης, οι Ρότα και Πήλιος θα καλύψουν τα δύο άκρα της άμυνας, ενώ ο Βίντα θα αγωνιστεί δίπλα στον Ρέλβας στο κέντρο της αμυντικής γραμμής. Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Μαρίν και Μάγερ, με τον Ζούμπκοφ στη δεξιά πλευρά και τον Καλοσκάμη στην αριστερή. Το επιθετικό δίδυμο της ΑΕΚ θα αποτελέσουν οι Ζίνι και Λούκα Γιόβιτς.

Η «Ένωση» προέρχεται από δύο νίκες απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης και τον Πανσερραϊκό, μετρώντας έξι βαθμούς και απολογισμό τερμάτων 10-1.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Ρέλβας, Μαρίν, Μάγερ, Ζούμπκοφ, Καλοσκάμης, Ζίνι, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Αλεξίου, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Αριάγκα, Βάργκα, Μάνταλος, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο, Χριστακόπουλος.