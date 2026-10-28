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Ολυμπιακός: Επιβλητική νίκη με 40-26 επί του Δούκα και 7/7 στη Handball Premier

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 40-26 του ΑΣΕ Δούκα στο κλειστό της Ηλιούπολης, για την 7η αγωνιστική της Handball Premier, και παρέμεινε η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος.

Ολυμπιακός: Επιβλητική νίκη με 40-26 επί του Δούκα και 7/7 στη Handball Premier
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Ο Ολυμπιακός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Handball Premier, ξεπερνώντας με άνεση το εμπόδιο του ΑΣΕ Δούκα. Οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και, με εξαιρετική επιθετική λειτουργία, έφτασαν στην επικράτηση με διαφορά 14 τερμάτων.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 2-0 στα πρώτα πέντε λεπτά. Ο Δούκας αντέδρασε και ισοφάρισε σε 3-3 και 5-5, όμως οι γηπεδούχοι ανέκτησαν γρήγορα το προβάδισμα και άρχισαν να χτίζουν διαφορά.

Από το 5-5 στο 10ο λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με 9-5, ενώ στο 24ο λεπτό έφτασαν στο 17-11. Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ του 20-14.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Τριλίνι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Ο Δούκας μείωσε σε 22-16 στο 35ο λεπτό, αλλά οι Πειραιώτες απάντησαν άμεσα και ανέβασαν τη διαφορά στο 24-16. Η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στον Ολυμπιακό. Με ένα εντυπωσιακό σερί έξι αναπάντητων τερμάτων, οι γηπεδούχοι έκαναν το 30-17 στο 46ο λεπτό και μετέτρεψαν τα τελευταία λεπτά σε τυπική διαδικασία.

Η διαφορά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα μέχρι το φινάλε, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 34-21 στο 50ό λεπτό και να φτάνει τα 40 τέρματα λίγο πριν από τη λήξη. Ο Δούκας πέτυχε το τελευταίο γκολ της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το τελικό 40-26.

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