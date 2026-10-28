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Με Ντιμιτρίεβιτς η δωδεκάδα του Άρη κόντρα στην Τσεντεβίτα

Δείτε τη δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Βασίλης Σπανούλης για την αναμέτρηση του Άρη με την Τσεντεβίτα στο «Nick Gallis Hall» για την 5η αγωνιστική του EuroCup.

Με Ντιμιτρίεβιτς η δωδεκάδα του Άρη κόντρα στην Τσεντεβίτα
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Ο Άρης φιλοξενεί στο Αλεξάνδρειο την Τσεντεβίτα για την 5η αγωνιστική του EuroCup, με τους Θεσσαλονικείς να στοχεύουν στο «5 στα 5» στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Σπανούλης, με τον Έλληνα τεχνικό να υπολογίζει εκ νέου στον Νένο Ντιμιτρίεβιτς, μετά την απουσία του στο παιχνίδι με τη Μύκονο, ενώ εκτός επιλογών έμεινε ο Στέλιος Πουλιανίτης.

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Γιόβιτς, Μόργκαν, Λιντέλ, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα

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