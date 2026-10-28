Κάνααν για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Γαμ…, όντως στήνουν τα παιχνίδια έτσι;»

Τις αποκαλύψεις που έχουν προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ σχολίασε ο Αϊζάια Κάνααν.

Ο Αμερικανός γκαρντ, μιλώντας στο BasketNews, περιέγραψε την πρώτη του αντίδραση όταν ενημερώθηκε για την υπόθεση, ενώ αναφέρθηκε και στις σκέψεις που μπορεί να κάνει ένας αθλητής όταν θεωρεί ότι μια διαιτητική απόφαση δεν είναι σωστή.

Παράλληλα, στάθηκε στην επίδραση που μπορεί να έχουν τέτοιες υποθέσεις στην εικόνα μιας διοργάνωσης, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο να αμφισβητούνται τα αποτελέσματα των αγώνων από τους φιλάθλους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αϊζάια Κάνααν:

«Η πρώτη μου αντίδραση ήταν απλώς “ωχ”. Σκέφτηκα: “Συμβαίνει όντως αυτό;”. Ρώτησα τους ανθρώπους αν ερευνούν πραγματικά κάποιες υποθέσεις.

Είναι από εκείνα τα πράγματα που, ως παίκτης, μπορεί να σκεφτείς την ώρα του αγώνα, όταν θεωρείς ότι κάποιος κλέβει. Αυτό κάνεις από παιδί, μεγαλώνοντας και παίζοντας μπάσκετ. Σκέφτεσαι: “Φταίει ο διαιτητής! Φταίει ο διαιτητής!”.

Όταν άρχισαν να προσθέτουν στο παιχνίδι όλα αυτά που σχετίζονται με τον στοιχηματισμό, ένιωσα ότι τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα και πλέον δεν ξέρεις από πού προέρχονται ορισμένες καταστάσεις.

Στη δική μου ζωή, τουλάχιστον, βγαίνω στο γήπεδο, προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίζει. Δεν έχω καμία επιρροή πέρα από όσα κάνω εγώ στο παρκέ, σε σχέση με το τι καθορίζει τις νίκες και τις ήττες.

Όταν κυκλοφόρησαν αυτές οι πληροφορίες, σκέφτηκα απλώς: “Γαμ@το, όντως στήνουν τα παιχνίδια έτσι; Συμβαίνουν πραγματικά αυτά;”.

Θυμάμαι μια φάση στην οποία, όπως λέω, πνίγηκα και δεν δόθηκε η παράβαση. Πήγα στον διαιτητή και τον ρώτησα: “Δεν με είδες που πνίγομαι;”. Κυριολεκτικά πήγαινα προς το καλάθι, θα μπορούσα να είχα τραυματιστεί, πνιγόμουν και δεν σφυρίχτηκε τίποτα. Εκείνος με κοίταξε σαν να ήμουν τρελός.

Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι. Υπάρχει ένα σχετικό απόσπασμα στο Twitter και είμαι σίγουρος ότι μπορείς να το βρεις. Εκείνη τη στιγμή, όμως, σκέφτηκα: “Ξέρω ότι με είδες να πνίγομαι. Μόλις πνίγηκα. Γιατί δεν σφύριξες;”.

Αυτό είναι που μισώ σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί φυσικά οι φίλαθλοι θα προσπαθήσουν να πουν: “Γι' αυτό δεν κερδίσαμε” ή “Γι' αυτό κέρδισαν εκείνοι”.

Μακάρι να ήταν πιο ξεκάθαρο ότι οι απόψεις των άλλων δεν μπορούν να επηρεάζουν την πραγματική αιτία πίσω από όσα συμβαίνουν. Μισώ το γεγονός ότι όλα αυτά μπορεί να μπουν στην εξίσωση, γιατί έτσι κινδυνεύει να αλλοιωθεί το νόημα ολόκληρου του πρωταθλήματος. Αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο».