Οι εξηγήσεις του Κορομηλά για τα 500ευρα και τα 102.000 στο σπίτι του: «Ένας φίλος μου από Τουρκία»

Τα 102.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του Ηλία Κορομηλά, καθώς και τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ που περιλαμβάνονταν στο ποσό, βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερωτήσεων κατά την απολογία του πρώην διαιτητή, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο που αφορά τον χώρο του μπάσκετ.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας στις κατοικίες των εμπλεκομένων οδήγησαν στον εντοπισμό σημαντικών χρηματικών ποσών, με τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ να ξεχωρίζουν στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η συγκεκριμένη ονομαστική αξία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταμάτησε την έκδοση των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ το 2019. Η απόφαση συνδέθηκε με ανησυχίες για ενδεχόμενη χρήση τους σε παράνομες δραστηριότητες, ωστόσο τα χαρτονομίσματα εξακολουθούν να έχουν ισχύ και δεν έχουν απαγορευτεί.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Ηλίας Κορομηλάς κλήθηκε να εξηγήσει στον ανακριτή την προέλευση των χρημάτων που βρέθηκαν στην κατοχή του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα μετέφερε στην Ελλάδα από λογαριασμό που διατηρούσε στην Τουρκία.

Όπως φέρεται να είπε: «Έφερνα τα λεφτά λίγα-λίγα, 10-10 χιλιάρικα. Δεν θυμάμαι πόσες φορές έγινε αυτό. Κάθε χρόνο πήγαινα στην Τουρκία περίπου 15 φορές ως διαιτητής. Η Τουρκία με διευκόλυνε γιατί είχα έναν φίλο που είχε σχέση με την τράπεζα και μου έδιναν από την τράπεζα τα χρήματα σε 500ευρα».

Η εξήγηση που φέρεται να έδωσε ο πρώην διαιτητής δεν έπεισε ανακριτή κι εισαγγελέα, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του τη Δευτέρα, αποφάσισαν την προφυλάκισή του.