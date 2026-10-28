Κοντά στην επιστροφή του στα «παρκέ» ο Γιώργος Παπαγιάννης

Έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο αγωνιστικής απραξίας λόγω σοβαρού τραυματισμού, ο Γιώργος Παπαγιάννης είναι έτοιμος να «πατήσει» ξανά παρκέ, με τον Έλληνα σέντερ να συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του Πάμπλο Λάσο ενόψει της αναμέτρησης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (28/10, 20:00).

Ο έμπειρος ψηλός είχε υποστεί ρήξη χιαστού σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη, όμως πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και βρίσκεται εκ νέου στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.

Η συμμετοχή του στο προσεχές παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη είναι πιθανή, αν και δεν αποκλείεται το τεχνικό επιτελείο να επιλέξει μια πιο σταδιακή και ομαλή επανένταξη του παίκτη σε απαιτητικά παιχνίδια της EuroLeague.