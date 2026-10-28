· Εφές Αναντόλου

Κοντά στην επιστροφή του στα «παρκέ» ο Γιώργος Παπαγιάννης

Αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετράει ο Γιώργος Παπαγιάννης, καθώς βρίσκεται στη διάθεση του Πάμπλο Λάσο για την αναμέτρηση της Εφές κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Κοντά στην επιστροφή του στα «παρκέ» ο Γιώργος Παπαγιάννης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο αγωνιστικής απραξίας λόγω σοβαρού τραυματισμού, ο Γιώργος Παπαγιάννης είναι έτοιμος να «πατήσει» ξανά παρκέ, με τον Έλληνα σέντερ να συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του Πάμπλο Λάσο ενόψει της αναμέτρησης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (28/10, 20:00).

Ο έμπειρος ψηλός είχε υποστεί ρήξη χιαστού σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη, όμως πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και βρίσκεται εκ νέου στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.

Η συμμετοχή του στο προσεχές παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη είναι πιθανή, αν και δεν αποκλείεται το τεχνικό επιτελείο να επιλέξει μια πιο σταδιακή και ομαλή επανένταξη του παίκτη σε απαιτητικά παιχνίδια της EuroLeague.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ταρτού - Ηρακλής: Το εκτός έδρας τεστ του «Γηραιού» στην Εσθονία

18:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλγουαθίλ: «Δείξαμε σεβασμό κόντρα στη Μαρκό - Κοιτάμε μόνο μπροστά» Τι είπε για Τουφάκη και Φίλη

18:49 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: VEF Ρίγα - Μύκονος

18:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Σπλιτ - Προμηθέας Πατρών

18:43 ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Ντιμιτρίεβιτς η δωδεκάδα του Άρη κόντρα στην Τσεντεβίτα

18:29 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Επιβλητική νίκη με 40-26 επί του Δούκα και 7/7 στη Handball Premier

18:25 EUROLEAGUE

Η «πράσινη» παρακάμερα από τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Αρμάνι Μιλάνο (vid)

18:09 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κάνααν για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Γαμ…, όντως στήνουν τα παιχνίδια έτσι;»

18:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέστος - Καλαμάτα: Τα highlights από τη νίκη της «Μαύρης Θύελλας» στη Χρυσούπολη

18:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Άρης: Άψογη κάθετη του Λούζα για το 1-0 του Κοντούρη (Video)

17:53 EUROLEAGUE

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Μπεσίκτας στη Κωνσταντινούπολη

17:49 ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι εξηγήσεις του Κορομηλά για τα 500ευρα και τα 102.000 στο σπίτι του: «Ένας φίλος μου από Τουρκία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας