Κέντρικ Ναν: «Κάποια πράγματα δεν χρειάζονται ανακοινώσεις, μόνο μια γρήγορη υπενθύμιση»

Ο ΚέντρικΝαν ήταν καθοριστικός για τον Παναθηναϊκό στη νίκη με 80-75 επί της Αρμάνι Μιλάνο, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους και 6 ασίστ. Μάλιστα, πέτυχε το κρίσιμο καλάθι στα 6,7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με το καθοριστικό του λέι απ, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα που αποτυπώνει τη νοοτροπία του.

«Ήσυχος στη διάρκεια της δουλειάς, δυνατός όταν μετράει. Κάποια πράγματα δεν χρειάζονται ανακοινώσεις, μόνο μια γρήγορη υπενθύμιση», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ναν, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μετά την εντυπωσιακή επιστροφή του στα παρκέ.