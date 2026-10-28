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ΑΕΚ: «Να βοηθήσω ακόμη περισσότερο» - Το μήνυμα του Μπάρναμπας Βάργκα

Ο Μπάρναμπας Βάργκα βραβεύτηκε για το εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε κόντρα στον Άρη κι έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της ΑΕΚ.

ΑΕΚ: «Να βοηθήσω ακόμη περισσότερο» - Το μήνυμα του Μπάρναμπας Βάργκα
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Το βραβείο «Stoiximan Best Goal» για την 3η αγωνιστική της Super League παρέλαβε ο Ούγγρος επιθετικός, χάρη στο γκολ που σημείωσε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη.

Ο Βάργκα ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την προτίμησή τους στην ψηφοφορία κι εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσει να συνεισφέρει στην προσπάθεια της ομάδας, βοηθώντας τόσο την ΑΕΚ όσο και τους συμπαίκτες του.

Οι δηλώσεις του Μπάρναμπας Βάργκα κατά την παραλαβή του βραβείου: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ψήφους σας. Ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω ακόμη περισσότερο την ομάδα και τους συμπαίκτες μου στο μέλλον. Έχετε την αγάπη μου, σας ευχαριστώ».

https://www.instagram.com/p/DfClIwWudDe/
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