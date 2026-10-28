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Άρης: Οι επιλογές του Γρηγορίου για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Με έξι νέα πρόσωπα σε σχέση με την αναμέτρηση απέναντι στον Ατρόμητο παρατάσσει τον Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Άρης: Οι επιλογές του Γρηγορίου για το ματς με τον Παναθηναϊκό
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Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχωρά σε εκτεταμένο rotation στην αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, επιλέγοντας έξι αλλαγές στο βασικό σχήμα σε σχέση με τον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Ατρόμητο.

Κάτω από τα δοκάρια παραμένει ο Βέλιος, με τους Φαμπιάνο και Σούταλο να αποτελούν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Στα άκρα της αμυντικής γραμμής θα αγωνιστούν ο Χαρούπας αριστερά και ο Πετρίς δεξιά.

Στη μεσαία γραμμή, ο Χόνγκλα θα έχει στο πλευρό του τον Ντέλε Μπασίρου, ενώ ο Ράτσιτς θα κινείται πιο μπροστά. Στην επίθεση, ο Παπασαραφιανός θα καλύψει το δεξί άκρο, ο Μπουσαΐντ το αριστερό, με τον Ράφα Μιρ στην κορυφή.

Ο Ράτσιτς έμεινε εκτός αποστολής, καθώς έχει δεχθεί χτύπημα στο πόδι από το προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του, ώστε να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση στη Λιβαδειά.

Εκτός έμεινε και ο Μπρούμα, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, συνεχίζουν να απουσιάζουν οι τραυματίες Μανού Γκαρθία, Γιαννιώτας, Ματάρ και Μορόν, καθώς και οι Παλάσιος και Αλφαρέλα.

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