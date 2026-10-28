Νέστος - Καλαμάτα 0-2: Η «Μαύρη Θύελλα» πέρασε από τη Χρυσούπολη

Η Καλαμάτα μπορεί να μην είχε την καλύτερη δυνατή αγωνιστική εικόνα, ωστόσο κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από την έδρα του Νέστου, με τον Γκίνη να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο Νέστος απείλησε σε αρκετές περιπτώσεις, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του. Η Καλαμάτα βρήκε τη λύση στο 51ο λεπτό, όταν ο Ζιντάν έφυγε στην αντεπίθεση από τα αριστερά και γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Εκεί, ο Μπολίβαρ με δυνατό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα για το 0-1.

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως ο Γκίνης κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του με καθοριστικές αποκρούσεις. Στα τελευταία λεπτά, η Καλαμάτα άντεξε στην πίεση και στις καθυστερήσεις κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σταυρόπουλου στον Μιράντα. Ο τελευταίος ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, γράφοντας το τελικό 0-2.

Με αυτή τη νίκη, η Καλαμάτα έκανε σεφτέ στη League Phase, μετά τις δύο ισοπαλίες που είχαν προηγηθεί, και εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αντίθετα, ο Νέστος γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδας.

Νέστος Χρυσούπολης (Σάκης Παπαβασιλείου): Μούτσα, Λυμπεράκης, Μιγιενγκά, Π. Δερμιτζάκης (71' Χάβος), Τριμμάτης, Γιαξής (46' Βρύζας), Τουτόντα, Σταυρόπουλος, Στοΐλκοβιτς (46' Μεμέτογλου), Καντάβε (60' Δημητριάδης), Σέα (46' Αντ. Δερμιτζάκης).

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο, Παναγιώτου (75' Πέρεζ), Αλόνσο, Ντιαρρά (46' Κατάλντι), Λιατσικούρας, Χάμζα, Ζιντάν (60' Καρεάσο), Μπονέτο (60' Μιράντα), Μπολίβαρ (60' Κουρμινόφσκι).