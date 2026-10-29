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Κύπελλο Γερμανίας: Πρόκριση με «εξάρα» της Μπάγερν, τρομερή ανατροπή της Λεβερκούζεν από το 0-2!

Η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε 6-1 το Μαγδεμβούργο, ενώ η Μπάγερ Λεβερκούζεν γύρισε το ματς απέναντι στη Νυρεμβέργη από δύο γκολ πίσω, επικρατώντας 5-2 - Αμφότερες πήραν την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας.

Κύπελλο Γερμανίας: Πρόκριση με «εξάρα» της Μπάγερν, τρομερή ανατροπή της Λεβερκούζεν από το 0-2!
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Με επιβλητικές εμφανίσεις κι αρκετά γκολ συνεχίστηκε η δράση στον δεύτερο γύρο του DFB Pokal.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στο Μαγδεμβούργο, ενώ η Λεβερκούζεν χρειάστηκε να ανατρέψει ένα εις βάρος της 0-2 για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση. Την πρόκριση πανηγύρισε κι η Καϊζερσλάουτερν, η οποία πέρασε από την έδρα του Ανόβερου.

Στην Allianz Arena, η Μπάγερν επικράτησε με 6-1 του Μαγδεμβούργου, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή της μετά την ανάπαυλα. Ο Ολίσε άνοιξε το σκορ στο 10’, αλλά ο Ζουκόφσκι ισοφάρισε πέντε λεπτά αργότερα. Ο Σαϊμπαρί έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Βαυαρούς στο 21’, ενώ ο Ολίσε ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 50’, διαμορφώνοντας το 3-1. Οι Ντέιβις στο 70’ και Μπράουν στο 73’ έδωσαν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη της ομάδας τους.

Ανατροπή από το 0-2 για τη Λεβερκούζεν

Στο Λεβερκούζεν, η Μπάγερ βρέθηκε σε δύσκολη θέση απέναντι στη Νυρεμβέργη, αλλά αντέδρασε εντυπωσιακά και έφτασε στο 5-2. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Λούμπαχ στο 13’ και τον Χάουγκεν στο 30’, βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους.

Η απάντηση της Λεβερκούζεν ήρθε πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ταπσόμπα να μειώνει στο 41’. Ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε στο 49’, δίνοντας νέα τροπή στην αναμέτρηση, με τις «ασπιρίνες» να βρίσκουν στη συνέχεια ακόμη τρία γκολ και να ολοκληρώνουν την ανατροπή, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16».

Ο Γκότο χάρισε την πρόκριση στη Φράιμπουργκ

Μεγάλη μάχη έγινε στην αναμέτρηση της Φράιμπουργκ με τη Βόλφσμπουργκ, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν με 3-2 χάρη σε δύο γκολ του Γκότο, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο.

Ο Ματάνοβιτς άνοιξε το σκορ στο 6’, όμως η Βόλφσμπουργκ απάντησε άμεσα. Ο Σιογκάι ισοφάρισε στο 8’ και με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 43’ έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους πριν από την ανάπαυλα.

Η λύση για τη Φράιμπουργκ ήρθε από τον Γκότο, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 68’. Ο επιθετικός ισοφάρισε στο 75’ και στο 90’+2’ πέτυχε το γκολ που ολοκλήρωσε την ανατροπή και έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου

  • Μπόχουμ – Μάιντς 2-0
  • Ζόνενχοφ Γκρόσασπαχ – Άουγκσμπουργκ 2-4
  • Αμβούργο – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3
  • Ροτ-Βάις Έσεν – Λειψία 1-2
  • Γκλάντμπαχ – Καρλσρούη 2-0
  • Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης 3-2
  • Έλφερσμπεργκ – Ντάρμστατ 0-2
  • Κολωνία – Ουνιόν Βερολίνου 5-0
  • Γέντελο – Χέρτα Βερολίνου 0-2
  • Ντιναμό Δρέσδης – Σάλκε 2-0
  • Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη 0-1
  • Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ 3-2
  • Λεβερκούζεν – Νυρεμβέργη 5-2
  • Ανόβερο – Καϊζερσλάουτερν 0-2
  • Μπάγερν Μονάχου – Μαγδεμβούργο 6-1
  • Χολστάιν Κίελ – Χοφενχάιμ (28/10)
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