Κύπελλο Γερμανίας: Πρόκριση με «εξάρα» της Μπάγερν, τρομερή ανατροπή της Λεβερκούζεν από το 0-2!

Με επιβλητικές εμφανίσεις κι αρκετά γκολ συνεχίστηκε η δράση στον δεύτερο γύρο του DFB Pokal.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στο Μαγδεμβούργο, ενώ η Λεβερκούζεν χρειάστηκε να ανατρέψει ένα εις βάρος της 0-2 για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση. Την πρόκριση πανηγύρισε κι η Καϊζερσλάουτερν, η οποία πέρασε από την έδρα του Ανόβερου.

Στην Allianz Arena, η Μπάγερν επικράτησε με 6-1 του Μαγδεμβούργου, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή της μετά την ανάπαυλα. Ο Ολίσε άνοιξε το σκορ στο 10’, αλλά ο Ζουκόφσκι ισοφάρισε πέντε λεπτά αργότερα. Ο Σαϊμπαρί έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Βαυαρούς στο 21’, ενώ ο Ολίσε ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 50’, διαμορφώνοντας το 3-1. Οι Ντέιβις στο 70’ και Μπράουν στο 73’ έδωσαν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη της ομάδας τους.

Ανατροπή από το 0-2 για τη Λεβερκούζεν

Στο Λεβερκούζεν, η Μπάγερ βρέθηκε σε δύσκολη θέση απέναντι στη Νυρεμβέργη, αλλά αντέδρασε εντυπωσιακά και έφτασε στο 5-2. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Λούμπαχ στο 13’ και τον Χάουγκεν στο 30’, βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους.

Η απάντηση της Λεβερκούζεν ήρθε πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ταπσόμπα να μειώνει στο 41’. Ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε στο 49’, δίνοντας νέα τροπή στην αναμέτρηση, με τις «ασπιρίνες» να βρίσκουν στη συνέχεια ακόμη τρία γκολ και να ολοκληρώνουν την ανατροπή, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16».

Ο Γκότο χάρισε την πρόκριση στη Φράιμπουργκ

Μεγάλη μάχη έγινε στην αναμέτρηση της Φράιμπουργκ με τη Βόλφσμπουργκ, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν με 3-2 χάρη σε δύο γκολ του Γκότο, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο.

Ο Ματάνοβιτς άνοιξε το σκορ στο 6’, όμως η Βόλφσμπουργκ απάντησε άμεσα. Ο Σιογκάι ισοφάρισε στο 8’ και με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 43’ έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους πριν από την ανάπαυλα.

Η λύση για τη Φράιμπουργκ ήρθε από τον Γκότο, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 68’. Ο επιθετικός ισοφάρισε στο 75’ και στο 90’+2’ πέτυχε το γκολ που ολοκλήρωσε την ανατροπή και έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου