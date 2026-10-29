· Πανσερραϊκός

Οριστικό: Αφαιρούνται οι βαθμοί από Βόλο και Πανσερραϊκό - Απορρίφθηκαν οι εφέσεις

Οι δύο ομάδες τιμωρήθηκαν με τρεις και τέσσερις βαθμούς αντίστοιχα.

Οριστικό: Αφαιρούνται οι βαθμοί από Βόλο και Πανσερραϊκό - Απορρίφθηκαν οι εφέσεις
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Χωρίς αλλαγές παρέμειναν οι ποινές που είχαν επιβληθεί στον Βόλο και τον Πανσερραϊκό για την υπόθεση χειραγώγησης των μεταξύ τους αναμετρήσεων στα Playouts της σεζόν 2024-2025, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε τις προσφυγές των δύο ΠΑΕ.

Η αρχική απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας προέβλεπε την αφαίρεση τριών βαθμών από τη θεσσαλική ομάδα και τεσσάρων από τον σύλλογο των Σερρών. Μετά την απόρριψη των εφέσεων, οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ, με τις δύο ομάδες να χάνουν οριστικά τους συγκεκριμένους βαθμούς.

Παράλληλα, επικυρώθηκε και το πρόστιμο των 20.000 ευρώ που είχε επιβληθεί στον Σταύρο Πεταυράκη. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν τότε στον Πανσερραϊκό, ενώ πλέον ανήκει στο δυναμικό της Ζακύνθου.

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων κλείνει, σε αυτό το στάδιο, το κεφάλαιο των εφέσεων για τις συγκεκριμένες ποινές, οι οποίες διατηρούνται ως είχαν.

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