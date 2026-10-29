Ντόρτμουντ: Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Καρέτσα - Όσα είπε ο Κόβατς

Κοντά στην επιστροφή του βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας 

Ντόρτμουντ: Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Καρέτσα - Όσα είπε ο Κόβατς
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Αγώνα δρόμου να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, κάνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, όπως αποκάλυψε ο προπονητής του στη Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς.

Ο Έλληνας διεθνής συμμετείχε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του σε μέρος της προπόνησης, με τον προπονητή του να τονίζει πως σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάτι απρόοπτο, αναμένεται να προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα την Παρασκευή (30/10).

«Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν τις τελευταίες εβδομάδες είναι όλοι υγιείς. Όλοι συμμετέχουν στην τελευταία προπόνηση. Ο Κώστας συμμετείχε σε περιορισμένο βαθμό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που προπονήθηκε μαζί με την ομάδα. Το πλάνο είναι, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο πισωγύρισμα, να προπονηθεί αύριο με τους υπόλοιπους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κροάτης τεχνικός.

Υπενθυμίζεται πως ο Καρέτσας είχε αντιμετωπίσει τραυματισμό στους συνδέσμους του ποδιού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων το προηγούμενο διάστημα.

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