Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Ουναΐ - Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε σήμερα ο Αζεντίν Ουναΐ, προκειμένου να αποκατασταθεί η πλήρης ρήξη του τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.

Ο Μαροκινός μέσος του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει από αύριο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με τον εκτιμώμενο χρόνο επιστροφής του στην αγωνιστική δράση να υπολογίζεται σε τέσσερις με πέντε μήνες.

Πρόκειται για ένα σημαντικό διάστημα απουσίας, κατά το οποίο θα επικεντρωθεί στην αποθεραπεία του, με στόχο να επανέλθει πλήρως έτοιμος.

Στη χειρουργική επέμβαση συμμετείχαν, εκτός από τον γιατρό του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλο, ο διεθνούς φήμης ορθοπεδικός χειρουργός Νικολά Λεφέβρ (Lefevre Nicolas), καθώς και ο Κριστόφ Μποντό (Baudot Christophe), γιατρός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και σύμβουλος της Παρί Σεν Ζερμέν.