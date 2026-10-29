· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Ουναΐ - Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής

Ο Μαροκινός μέσος θα ξεκινήσει από αύριο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Ουναΐ - Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε σήμερα ο Αζεντίν Ουναΐ, προκειμένου να αποκατασταθεί η πλήρης ρήξη του τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.

Ο Μαροκινός μέσος του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει από αύριο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με τον εκτιμώμενο χρόνο επιστροφής του στην αγωνιστική δράση να υπολογίζεται σε τέσσερις με πέντε μήνες.

Πρόκειται για ένα σημαντικό διάστημα απουσίας, κατά το οποίο θα επικεντρωθεί στην αποθεραπεία του, με στόχο να επανέλθει πλήρως έτοιμος.

Στη χειρουργική επέμβαση συμμετείχαν, εκτός από τον γιατρό του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλο, ο διεθνούς φήμης ορθοπεδικός χειρουργός Νικολά Λεφέβρ (Lefevre Nicolas), καθώς και ο Κριστόφ Μποντό (Baudot Christophe), γιατρός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και σύμβουλος της Παρί Σεν Ζερμέν.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:34 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να μείνουμε στο πλάνο μας»

16:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Αφαιρούνται οι βαθμοί από Βόλο και Πανσερραϊκό - Απορρίφθηκαν οι εφέσεις

16:27 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Δύσκολα με Αρμάνι ο Μοντέρο, κανονικά θα αγωνιστεί ο Μιλουτίνοφ

16:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ: Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Καρέτσα - Όσα είπε ο Κόβατς

16:23 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Ουναΐ - Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής

16:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέκοβιτς: Η ομάδα του 2009 η καλύτερη όλων των εποχών - Ο Ζοτς καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη

15:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Χιούρτσελερ αποκάλυψε το λόγο που ο Κωστούλας δεν ήταν στην αποστολή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

15:39 SUPER LEAGUE

Super League: O Zότα Σίλβα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της εβδομάδας

15:31 AUTO MOTO

Πώς περιγράφεται το Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS σε μόλις τρεις λέξεις;

15:17 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Ηρακλή

14:58 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Τραυματίστηκε ο Μίροτιτς - Πόσο θα μείνει εκτός δράσης

14:53 ONSPORTS

Ο Joe Bonamassa στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Παρασκευή 2 Ιουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας