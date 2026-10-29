· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο · Ολυμπιακός

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να μείνουμε στο πλάνο μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην προσπάθεια του Νίκου Πλώττα και αναφέρθηκε στα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί ενόψει της αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο.

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να μείνουμε στο πλάνο μας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη νίκη απέναντι στην Μπεσίκτας και στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επισημαίνει τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η ομάδα του, κυρίως λόγω των απουσιών και της ανάγκης για σωστή διαχείριση του ρόστερ.

Όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

Για την αναμέτρηση με την Μπεσίκτας:

«Φυσικά είμαστε ευχαριστημένοι κανένα ματς στην Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο, πόσο μάλλον όταν παίζεις εκτός έδρας και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ομάδα μας. Έχουμε πολλές απουσίες. Το γεγονός βέβαια και πως η Μπεσίκτας είχε απουσίες μας διευκόλυνε μέσα στην εξέλιξη του παιχνιδιού.

Νομίζω ότι γενικά είχαμε ένα καλό αμυντικό παιχνίδι, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Πρέπει να μείνουμε ότι δείξαμε ανταγωνιστικό χαρακτήρα και παίξαμε για τη νίκη κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν η νίκη μας είναι σημαντική».

Για τον Νίκο Πλώττα:

«Κάθε παίκτης που φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει να είναι έτοιμος να συνεισφέρει σε νίκες σε επιτυχίες και φυσικά να κάνει και τα λάθη του. Όταν ειδικά είναι και ένας παίκτης που δεν έχει εμπειρία από αυτό το επίπεδο.

Εννοείται πως είμαστε πιο ανεκτικοί στους νέους παίκτες οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία αλλά η διάθεση που έδειξε στο παιχνίδι, ιδίως η αμυντική του προσήλωση ήταν πολύ σημαντική. Για αυτό άλλωστε αγωνίστηκε σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού και όχι σε ανώδυνα».

Για την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο:

«Το Μιλάνο δεν ταξίδεψε. Είναι ήδη στην Αθήνα και έπαιξε μια μέρα νωρίτερα από εμάς. Άρα ίσως το ενεργειακό κομμάτι είναι ένας παράγοντας που θα παίξει ρόλο. Εμείς καλούμαστε μέσα στο ματς να κάνουμε ένα τέτοιο ροτέισον ώστε να παραμείνουμε φρέσκοι.

Αν συνυπολογίσουμε και τις απουσίες που έχουμε ειδικά στην περιφέρεια, ίσως είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού. Νομίζω, όμως, πως είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τον αγώνα με την ίδια σοβαρότητα . Το Μιλάνο, παρότι βαθμολογικά δεν έχει συγκομιδή αξιοπρόσεκτη, είναι μια ομάδα με ταλέντο, εμπειρία και καλή προπονητική κατεύθυνση. Το γεγονός ότι στο εκτός ματς με τον Παναθηναϊκό το αποτέλεσμα κρίθηκε στην μία κατοχή, δείχνει τις δυνατότητες αυτής της ομάδας.

Είναι σημαντικό για εμάς να προσεγγίσουμε το παιχνίδι ξεχνώντας τι έγινε πριν και τι θα γίνει μετά. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, να μείνουμε στο πλάνο μας και να δούμε ποιους έχουμε.

Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποιος παίκτης που θα μπορεί να μας βοηθήσει και αναφέρομαι στους Μιλουτίνοφ ή Φουρνιέ . Επίσης, αν ο Κόντσαρ θα μπορεί να είναι αύριο στην 12άδα. Θέλω να πω πως αυτή τη στιγμή έχουμε 2-3 ανοικτά μέτωπα. Όμως, σε κάθε περίπτωση με όποιους κι αν κατέβουμε, θα πρέπει να παίξουμε ως Ολυμπιακός».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Ατρόμητος: Ολική ανατροπή πέντε λεπτά με τον Μουτουσαμί (vid)

18:19 EUROLEAGUE

Βόλος - Ατρόμητος: Ισοφάρισε άμεσα ο Οφόρι για τους Περιστεριώτες (vid)

18:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Ατρόμητος: Ο Χαραλαμπόγλου σκοράρει σε κενή εστία για το 1-0 (vid)

17:58 STORIES

Match Mode: Μπασινάς και Κατσουράνης δυσκολεύουν τον Τσαντάκη - Στο μικροσκόπιο η επικαιρότητα

17:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Βόλος - Ατρόμητος για το Κύπελλο Ελλάδας

17:43 GREEK BASKET LEAGUE

Sold Out το μπασκετικό ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης μέσα σε δύο ώρες

17:35 EUROLEAGUE

Σερβία: «Το NBA Europe θέλει τον Παναθηναϊκό και ακόμα πέντε ομάδες της Euroleague»

17:34 EUROLEAGUE

Ταϊρίκ Τζόουνς: «Να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα και να παίξουμε καλή άμυνα κόντρα στην Αρμάνι»

17:29 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Εφές στην Πόλη

17:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κάλεσμα από τη ΔΕΑΒ για περιστατικό στον Βόλο

17:05 GREEK BASKET LEAGUE

Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέι Ντρέσελ

16:34 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να μείνουμε στο πλάνο μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας