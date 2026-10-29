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Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Εφές στην Πόλη

Ο Κώστας Σλούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση με την Εφές.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Εφές στην Πόλη
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη «διαβολοβδομάδα».

Οι «πράσινοι» θα βρεθούν με 13 παίκτες στην Τουρκία, μιας και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Ο έμπειρος γκαρντ δεν θα αγωνιστεί για προληπτικούς λόγους, μιας και ο Σέρβος προπονητής δεν θέλει να τον πιέσει μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα και προτιμά να τον εντάξει πιο ομαλά, πριν παίξει συνεχόμενους αγώνες.

Ο Σλούκας, πάντως, θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Stoiximan GBL την Κυριακή (1/11, 17:00) με τον Άρη, από όπου θα ταξιδέψει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη.

Από την πλευρά του ο «Ρόγκα», βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας μετά τη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

Οι 13 παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή του Παναθηναϊκού είναι οι: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας, Φαλ.

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