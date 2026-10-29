Ταϊρίκ Τζόουνς: «Να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα και να παίξουμε καλή άμυνα κόντρα στην Αρμάνι»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησε πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο και αναγνώρισε τη σημασία της απουσίας του Μιλουτίνοφ, τονίζοντας πως οι συμπαίκτες του έπρεπε να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις στο ματς με την Μπεσίκτας.

Oι δηλώσεις του Τζόουνς:

Για την αναμέτρηση με την Μπεσίκτας:

«Μας έλειψε ο Νίκολα, όμως, εγώ και ο Ντόντα βγήκαμε μπροστά, κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Η μπάλα έφτασε στα χέρια μας και βάλαμε τα καλάθια».

Για την Αρμάνι Μιλάνο:

«Είναι δεδομένο πως έχουμε την ενέργεια που απαιτείται για τον αγώνα με την Αρμάνι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γυρίσαμε στην Ελλάδα, θα κάνουμε recovery, θα ξεκουραστούμε και θα είμαστε έτοιμοι για την αναμέτρηση της Παρασκευής. Θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας στυλ μπάσκετ. Να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα, να παίξουμε καλή άμυνα και παράλληλα να το απολαύσουμε».

Για τον Άλεκ Πίτερς:

«Eίμαστε οι πρωταθλητές! Χαίρομαι που θα παίξω εναντίον του. Είναι πάντα ωραίο να συναντάς παλιούς συμπαίκτες σου. Ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα».