· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο · Ολυμπιακός

Ταϊρίκ Τζόουνς: «Να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα και να παίξουμε καλή άμυνα κόντρα στην Αρμάνι»

Την ανάγκη για καλή κυκλοφορία και αμυντική συνέπεια απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο υπογράμμισε ο σέντερ του Ολυμπιακού, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ταϊρίκ Τζόουνς: «Να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα και να παίξουμε καλή άμυνα κόντρα στην Αρμάνι»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησε πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο και αναγνώρισε τη σημασία της απουσίας του Μιλουτίνοφ, τονίζοντας πως οι συμπαίκτες του έπρεπε να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις στο ματς με την Μπεσίκτας.

Oι δηλώσεις του Τζόουνς:

Για την αναμέτρηση με την Μπεσίκτας:

«Μας έλειψε ο Νίκολα, όμως, εγώ και ο Ντόντα βγήκαμε μπροστά, κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Η μπάλα έφτασε στα χέρια μας και βάλαμε τα καλάθια».

Για την Αρμάνι Μιλάνο:

«Είναι δεδομένο πως έχουμε την ενέργεια που απαιτείται για τον αγώνα με την Αρμάνι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γυρίσαμε στην Ελλάδα, θα κάνουμε recovery, θα ξεκουραστούμε και θα είμαστε έτοιμοι για την αναμέτρηση της Παρασκευής. Θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας στυλ μπάσκετ. Να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα, να παίξουμε καλή άμυνα και παράλληλα να το απολαύσουμε».

Για τον Άλεκ Πίτερς:

«Eίμαστε οι πρωταθλητές! Χαίρομαι που θα παίξω εναντίον του. Είναι πάντα ωραίο να συναντάς παλιούς συμπαίκτες σου. Ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Ατρόμητος: Ολική ανατροπή σε πέντε λεπτά με τον Μουτουσαμί (vid)

18:19 EUROLEAGUE

Βόλος - Ατρόμητος: Ισοφάρισε άμεσα ο Οφόρι για τους Περιστεριώτες (vid)

18:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Ατρόμητος: Ο Χαραλαμπόγλου σκοράρει σε κενή εστία για το 1-0 (vid)

17:58 STORIES

Match Mode: Μπασινάς και Κατσουράνης δυσκολεύουν τον Τσαντάκη - Στο μικροσκόπιο η επικαιρότητα

17:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Βόλος - Ατρόμητος για το Κύπελλο Ελλάδας

17:43 GREEK BASKET LEAGUE

Sold Out το μπασκετικό ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης μέσα σε δύο ώρες

17:35 EUROLEAGUE

Σερβία: «Το NBA Europe θέλει τον Παναθηναϊκό και ακόμα πέντε ομάδες της Euroleague»

17:34 EUROLEAGUE

Ταϊρίκ Τζόουνς: «Να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα και να παίξουμε καλή άμυνα κόντρα στην Αρμάνι»

17:29 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Εφές στην Πόλη

17:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κάλεσμα από τη ΔΕΑΒ για περιστατικό στον Βόλο

17:05 GREEK BASKET LEAGUE

Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέι Ντρέσελ

16:34 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να μείνουμε στο πλάνο μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας