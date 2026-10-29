· ΠΑΟΚ

Sold Out το μπασκετικό ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης μέσα σε δύο ώρες

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena στις 21 Νοεμβρίου. 

Sold Out το μπασκετικό ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης μέσα σε δύο ώρες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 21 Νοεμβρίου ΠΑΟΚ και Άρης θα κοντραριστούν για πρώτη φορά στη νέα τους εποχή στο μπάσκετ. Ένα ντέρμπι που περιμένει η Θεσσαλονίκη με αγωνία. Κάτι που φάνηκε και από το γεγονός πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε δύο ώρες.

Οι φίλοι του «Δικέφαλου» έκαναν sold out για το PAOK Sports Arena, δείχνοντας τη «δίψα» που υπάρχει για αυτό το ματς.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Τα εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ - Άρης (21/11) εξαντλήθηκαν! Κλείστε τώρα τη θέση σας για τους αγώνες του ΠΑΟΚ με Roma BC (3/11/26, 20:00) και Vikos Φalcons (7/11/26, 17:30)»

COMMENTS
LATEST NEWS
18:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Ατρόμητος: Ολική ανατροπή πέντε λεπτά με τον Μουτουσαμί (vid)

18:19 EUROLEAGUE

Βόλος - Ατρόμητος: Ισοφάρισε άμεσα ο Οφόρι για τους Περιστεριώτες (vid)

18:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Ατρόμητος: Ο Χαραλαμπόγλου σκοράρει σε κενή εστία για το 1-0 (vid)

17:58 STORIES

Match Mode: Μπασινάς και Κατσουράνης δυσκολεύουν τον Τσαντάκη - Στο μικροσκόπιο η επικαιρότητα

17:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Βόλος - Ατρόμητος για το Κύπελλο Ελλάδας

17:43 GREEK BASKET LEAGUE

Sold Out το μπασκετικό ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης μέσα σε δύο ώρες

17:35 EUROLEAGUE

Σερβία: «Το NBA Europe θέλει τον Παναθηναϊκό και ακόμα πέντε ομάδες της Euroleague»

17:34 EUROLEAGUE

Ταϊρίκ Τζόουνς: «Να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα και να παίξουμε καλή άμυνα κόντρα στην Αρμάνι»

17:29 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο κόντρα στην Εφές στην Πόλη

17:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κάλεσμα από τη ΔΕΑΒ για περιστατικό στον Βόλο

17:05 GREEK BASKET LEAGUE

Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέι Ντρέσελ

16:34 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να μείνουμε στο πλάνο μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας