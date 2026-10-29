Sold Out το μπασκετικό ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης μέσα σε δύο ώρες

Στις 21 Νοεμβρίου ΠΑΟΚ και Άρης θα κοντραριστούν για πρώτη φορά στη νέα τους εποχή στο μπάσκετ. Ένα ντέρμπι που περιμένει η Θεσσαλονίκη με αγωνία. Κάτι που φάνηκε και από το γεγονός πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε δύο ώρες.

Οι φίλοι του «Δικέφαλου» έκαναν sold out για το PAOK Sports Arena, δείχνοντας τη «δίψα» που υπάρχει για αυτό το ματς.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Τα εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ - Άρης (21/11) εξαντλήθηκαν! Κλείστε τώρα τη θέση σας για τους αγώνες του ΠΑΟΚ με Roma BC (3/11/26, 20:00) και Vikos Φalcons (7/11/26, 17:30)»