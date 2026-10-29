Σερβία: «Το NBA Europe θέλει τον Παναθηναϊκό και ακόμα πέντε ομάδες της Euroleague»

Το ενδεχόμενο συνεργασίας ανάμεσα στην Euroλeague και το NBA παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσίευμα της σερβικής «Meridian Sport» φέρνει στο προσκήνιο έξι ομάδες της EuroLeague που φέρεται να βρίσκονται στα πλάνα του NBA για το νέο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα, τη Βιλερμπάν, την Μπάγερν Μονάχου και τη Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους συλλόγους, αλλά επεκτείνεται και στις αγορές που εκπροσωπούν.

Συγκεκριμένα, η Αθήνα, η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, το Λυών, το Μόναχο και η Κωνσταντινούπολη φέρονται να αποτελούν πόλεις που έχουν ξεχωρίσει οι Αμερικανοί για τη δημιουργία της νέας διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα

«Σύμφωνα με όσα έχει πληροφορηθεί ανεπίσημα το Meridian Sport, το NBA βλέπει στα πλάνα του για το ευρωπαϊκό εγχείρημα τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μπάγερν, ASVEL και Παναθηναϊκό. Μένει να φανεί πώς θα ενταχθεί το ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους συλλόγους στη συμφωνία που, σύμφωνα με τον Μπουένο, επιθυμούν να πετύχουν από κοινού οι ιδιοκτήτες της Euroleague.

Το Meridian Sport είχε αποκαλύψει πρώτο τα σχέδια του NBA για τη δημιουργία μιας ξεχωριστής ευρωπαϊκής διοργάνωσης τον Νοέμβριο του 2024 και στη συνέχεια είχε δημοσιεύσει πρώτο τη λίστα με τις πόλεις που εξέταζε η αμερικανική λίγκα για το εγχείρημα. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, η Κωνσταντινούπολη, το Μόναχο και η Αθήνα, από τις οποίες προέρχονται οι περισσότερες από τις ομάδες που αναφέρονται τώρα.

Την ίδια ώρα, η Euroleague συνεχίζει να αναπτύσσει το δικό της μοντέλο franchise και τα πλάνα επέκτασής της, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι συζητήσεις με το NBA».