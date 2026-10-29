Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέι Ντρέσελ

Άμεση ήταν η αντίδραση του Αμαρουσίου μετά την αποχώρηση του Ρόναλντ Μαρτς, καθώς η ομάδα των βορείων προαστίων προχώρησε στην κάλυψη του κενού στο ρόστερ της με την προσθήκη του Τρέι Ντρέσελ, ενός παίκτη με παραστάσεις από τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας υπό τις οδηγίες του Ηλία Παπαθεοδώρου, με στόχο να είναι έτοιμος για την πρώτη του συμμετοχή.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Ντρέσελ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του το Σάββατο (31/10, 17:00), στην εντός έδρας αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον Προμηθέα.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑMAΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτησηση του Thomas Bruce “Trey” Drechsel ( Τρέι Ντρέσλερ). Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και έχει τεθεί στην διάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου για το παιχνίδι με τον Προμηθέα. Τελευταία ομάδα του ήταν η Diablos Rojos του Μεξικού, στην οποία κατέγραψε μέσο όρο 17.8 πόντους,5.4 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 1.8 κλεψίματα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΟ Τρέι γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1996 στη Woodinville της Washington. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Grand Canyon. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το υπέγραψε το 2020 με την Παρτίζαν Βελιγραδίου. Πήγε δανεικός στη σερβική Mladost Zemun. Συνέχισε στην πολωνική Stal Ostrów Wielkopolski και τον Ιούνιο του 2022 εντάχθηκε στην γερμανική Baskets Oldenburg. Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η λιθουανική Lietkabelis Panevėžys με την οποία αγωνίστηκε στο Eurocup.

Ακολούθησε μια διετία στην πορτογαλική Μπενφίκα για να βρεθεί στο Μεξικό.Με την Μπενφίκα κατέκτησε δυο πρωταθλήματα (2024,2025) , ένα κύπελλο (2024) και ένα Super Cup (2023), ενώ στην Πολωνία στέφθηκε κυπελλούχος το 2023.Το προσωπικά του ρεκόρ είναι: 37 πόντοι και 17 ριμπάουντ με την φανέλα της Mladost και 10 ασίστ με την φανέλα της Μπενφίκα.Ο Τρέι έχει δικό του κανάλι στο YouTube channel στο οποίο ανεβάζει βίντεο mentoring και προσωπικού vlogging.

Τρέι, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».